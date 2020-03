Katy Perry révèle qu’elle attend un bébé Orlando Bloom avec la vidéo “Never Worn White”

Les ragots sont quelque chose que nous aimons tous – ne le faites pas – quelque chose qui maintient beaucoup d’entre nous en vie, surtout si cela vient du divertissement. 2020 nous a déjà laissé de grands potins, comme la grossesse de Grimes et Elon Musk, mais celle que nous vous apportons aujourd’hui est dans une autre catégorie, elle est de proportions colossales, car Deux personnes importantes du monde du divertissement viennent d’annoncer qu’après plusieurs années passées ensemble, elles ont commencé à faire leur chamba, elles attendent leur premier enfant, bien sûr on parle de Katy Perry et d’Orlando Bloom.

Peut-être que vous connaissez déjà toute votre histoire d’amour ou plan que vous n’avez aucune idée, comme nous savons que vous voulez connaître chacun des détails, ici nous vous expliquerons en détail comment il se fait que le chanteur populaire et l’acteur hollywoodien se soient retrouvés ensemble. Nous devons nous rappeler que Katy Perry s’est mariée en octobre 2010 avec le comédien britannique Russell Brand. Bien qu’ils aient l’air très heureux ensemble pour tous les tapis rouges les plus importants du monde, la vérité était différente car apparemment (et comment il nous a appris La La Land) S’aimaient mais chacun avait des priorités différentes.

14 mois de mariage plus tard – pour être exact le 30 décembre 2011 -, Brand a demandé à Perry un divorce alléguant des différences irréconciliables, qui serait connu plus tard que l’acteur voulait fonder une famille mais chère Katy a dit qu’elle n’était pas prête. Russell ne l’a pas fait de la manière la plus mature possible, ainsi que de ne pas vouloir Il a envoyé un SMS à la pop star pour lui dire qu’il voulait finir, tout cela pendant qu’elle était en tournée. Depuis lors, Katy Perry était liée au musicien John Mayer, mais à la fin, il a fini par se concentrer sur sa carrière jusqu’à ce qu’il soit inévitable de ne pas finir gercé par l’acteur Pirates des Caraïbes.

Pour sa part, Orlando Bloom n’est pas non plus sauvé des relations –Comme dirait le chaviza– toxique. En 2007, il a commencé à sortir avec Miranda Kerr, la mannequin de Victoria’s Secret, et après trois ans de relation, le couple a confirmé en juin 2010 qu’ils étaient fiancés, un mois plus tard, ils se marieraient à Los Angeles. Quelque temps plus tard, plusieurs médias ont publié que Bloom et Kerr attendaient leur premier enfant et le simple jour des rois de 2011 est né Flynn Christopher Blanchard Bloom (ah, petit nom de pa).

Tout comme son fiancé maintenant, il n’y avait que du miel sur des flocons mais en réalité, ils ne se sentaient pas à l’aise d’être ensemble. Le 25 octobre 2013, le couple a annoncé avec une déclaration officielle et le tout, qu’ils divorcaient après une séparation amicale qui a duré plusieurs mois. Après cet échec amoureux, cher Legolas s’est consacré à l’enregistrement de films comme Le Hobbit: la bataille des cinq armées et Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent pas d’histoires.

Et à tout cela, comment ces deux étoiles se sont-elles retrouvées ensemble? Eh bien, on ne sait pas très bien comment était le contact, peut-être qu’ils ont envoyé un DM sur Instagram ou qui sait, mais La première fois qu’ils les ont vu caramélisés, c’était lors de la livraison des Golden Globes en 2016 lorsque les caméras les ont surpris en train de flirter. Bien qu’ils n’aient jamais confirmé qu’ils sortaient ensemble, On les voyait encore se promener dans de nombreux endroits, d’Aspen, au Colorado, au Festival de Cannes.

Ils ont donc continué toute cette année jusqu’à Début 2017, la rumeur a commencé à circuler qu’ils avaient fini. Mais tout changerait à partir de 2018 car soi-disant Katy avait visité Orlando à Prague lors de l’enregistrement de la série Carnival Row, même si ils confirmeraient leur retour jusqu’en avril de la même année où les deux sont allés au Vatican et le chanteur a publié une photo des deux avec le pape François. Depuis lors, ils ont présumé leur amour partout jusqu’à Le jour de la Saint-Valentin de 2019, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de s’engager.

Maintenant et Après un an de fiançailles, le couple a officialisé sa relation avec toutes les femmes enceintes, et bien sûr, ils l’ont fait avec battage médiatique et soucoupe. Très à sa manière et annonçant la sortie d’un nouvel album, Katy Perry a créé la vidéo de «5 marsJamais porté blanc ”, ce qui en dit long en quelques minutes mais on y va par parties. Les paroles de la chanson sont peut-être l’une des plus personnelles de toute sa carrière, car le chanteur y raconte toutes les peurs et les désirs du chanteur en épousant Bloom.

Mais au-delà de cela dans le clip vidéo réalisé par le duo français J.A.C.K, il nous laisse avec un œil carré, car même si nous la voyons vêtue d’une extravagante tenue de fleurs, tout le monde s’est concentré sur une chose. Presque à la fin du visuel, Un coup permet à Katy de la voir pendant un certain temps, caressant son ventre et annonçant qu’après avoir joué dans le Super Bowl XLIX en 2015 et rempli des stades du monde entier, elle était enfin prête à être maman.

Sans plus en dire et après avoir connu TOUS les potins, Découvrez la vidéo «Never Worn White» ci-dessous où Katy Perry a confirmé qu’elle est enceinte et attend son premier enfant avec Orlando Bloom: