Katy Perry révèle sa grossesse dans la vidéo «Never Worn White»: Regardez

Katy Perry a partagé une vidéo pour un nouveau single appelé “Never Worn White”. Quand elle a d’abord taquiné la vidéo, des spéculations ont circulé pour savoir si la vidéo servirait ou non à révéler une grossesse. Effectivement, la vidéo se termine avec elle caressant une bosse de bébé, et Perry a confirmé plus tard sur Instagram Live qu’elle était enceinte. “Disons simplement que ça va être un été plein à craquer”, écrit-elle. Regardez la vidéo ci-dessous.

Après la sortie de son album Witness en 2017, elle a sorti une série de singles. En 2019, elle a sorti les singles «Harleys in Hawaii» et «Small Talk», deux collaborations avec Charlie Puth. Elle a également fait équipe avec Zedd pour deux chansons l’année dernière: “Never Really Over” et “365”.

