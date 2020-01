Katy Perry soutenue par 15 musicologues après une décision sur les droits d’auteur de 2,8 millions de dollars

Katy Perry a reçu une solide démonstration de soutien de 15 musicologues experts originaires des États-Unis, du Canada, de l’Europe et même du Japon.

L’armada des musicologues est apparue pour la première fois après que Katy Perry a reçu une amende de 2,8 millions de dollars pour violation du droit d’auteur pour avoir enfreint le rappeur Flame “Joyful Noise”. Mais il n’était pas clair si leurs témoignages et arguments seraient autorisés par le juge fédéral supervisant l’affaire.

Maintenant, c’est officiel: l’avis des amici curiae, qui insiste massivement sur un nouveau regard sur l’affaire, sera examiné par le tribunal de district américain pour le district central de Californie. Les musicologues plaident pour une nouvelle décision de droit ou pour un nouveau procès.

Musicologues de l’École de musique Schulich de l’Université McGill, de l’Université de Californie du Sud, de l’Université d’Indiana, de l’École de musique de l’Université Butler, de l’École de musique Herb Alpert de l’UCLA, de l’Université de Hambourg, du Berklee College of Music, de l’Université Millikin, de l’Université de Londres, de l’Université d’Albany – SUNY, Manhattan School of Music, Keio University SFC, Stanford University, Hunter College et Case Western Reserve University composent le mémoire.

“Les Amici ont tout intérêt à ce que les tribunaux corrigent les erreurs évidentes dans la compréhension par les jurys des preuves relatives à la similitude extrinsèque”, prévient le mémoire, officiellement publié le 9 janvier. «Si les tribunaux ne renversent pas les verdicts, comme celui en question ici – indûment entaché par l’application par le jury du« test intrinsèque »subséquent – il y aura un précédent grandissant de déterminations de l’infraction manifestement inéquitables qui compromettra en fin de compte le solide domaine public qui a favorisé une créativité et une innovation inégalées de compositeurs populaires américains. »

Kenneth Freundlich, qui représente les musicologues militants, a déclaré à DMN que ce groupe s’était réuni de manière organique.

Le groupe, ou une variante de celui-ci, a également pesé sur les batailles pour violation du droit d’auteur impliquant “Blurred Lines” et “Stairway to Heaven”. Le but est de freiner la tendance des décisions massives de violation du droit d’auteur qui peuvent être extrêmement erronées – et prononcées par jurys non musicaux.

“La communauté de musicologie représentée par mon sous-groupe est, comme vous pouvez l’imaginer, insatisfaite des cas qui dénigrent la définition de la musique et font des éléments non protégés (eux-mêmes ou en combinaison) l’objet d’une large protection par le droit d’auteur”, a déclaré Freundlich.

“Le groupe s’est formé par le bouche à oreille parmi la communauté de musicologie.”

Cela ressemble au début d’un retour, mais pas si les avocats de Flame peuvent l’aider.

Le prix du jury contre Katy Perry a été unanime et l’équipe juridique de Flame – dirigée par Michael Kahn de Capes Sokol – a continué à pousser la peine encore plus haut. Kahn s’est également prononcé avec véhémence contre le mémoire des musicologues, faisant valoir que le groupe d’experts est mieux appelé un «ami des défendeurs» plutôt qu’une voix impartiale.

“Tandis que le [musicologists] se présenter comme des «amis de la Cour», le terme plus exact est «amis des défendeurs». [musicologists] ni leur mémoire proposé – qui est déficient ou inapproprié à plusieurs égards – ne répond pas à la norme juridique requise pour apparaître comme un amicus », a fait valoir Kahn.

«De plus, leur mémoire s’appuie en partie sur des éléments de preuve non recevables en dehors du dossier dans cette affaire, qui sont à la fois très préjudiciables aux demandeurs et incorrectement pris en considération au regard des normes juridiques applicables aux requêtes postérieures au procès.»

Malgré ce recul, les arguments des différents musicologues seront diffusés. C’est une bonne nouvelle indispensable pour Perry et ses collaborateurs comme Dr. Luke, Cirkut et Max Martin (sans parler de Capitol Records, Kobalt Music Group et autres).

Plus à mesure que cela se développe.