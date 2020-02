Kaytranada et Kali Uchis partagent une nouvelle vidéo “10%”

Le Canadien d’origine haïtienne Louis Kevin Celestin, mieux connu sous son nom de scène Kaytranada, a sorti son deuxième album studio Bubba le 13 décembre dernier. Comme à 99,9%, à Bubba, il mixe house, funk, soul et hip-hop enveloppés dans de fines bases électroniques pour en faire l’un des meilleurs records de club de l’année. Maintenant, Kaytranada partage la vidéo de son premier single “10%” en collaboration avec Kali Uchis.

Dans cette vidéo, et comme dans la vieille école, On peut voir Kaytranada se mélanger avec des disques d’acétate dans un club. Au fur et à mesure que la fête progresse, les esprits remontent la main de Kali Uchis pour aboutir à une fête de défis de danse assez bonne.

Avec la vidéo, vient une nouvelle annonce de tournée pour l’Amérique du Nord. Le DJ haïtien commencera sa tournée à San Francisco le 22 avril et la terminera à Toronto le 4 juin. Pour l’instant, il n’y a pas de date confirmée pour le Mexique, mais sur l’un d’entre eux, vous pouvez vous promener pendant l’année. À la fin de la journée, cela ne fait que commencer, et avec un nouvel album, il ne serait pas surprenant de nous rendre visite à un moment donné. La dernière fois qu’il est venu, il a osé un méga set lors de la cérémonie de 2019.

Bubba est un album qui a remporté d’excellentes critiques en général. NME l’a décrit comme “L’un des records de club les plus addictifs de l’année.” Contrairement à ce que je présente avec 99,9%, Bubba ne présente pas les grands succès qui demandent à écouter lors des fêtes, mais certainement pas pour cette raison, c’est pire.

Après la sortie de l’album, Kaytranada a déclaré à Zane Lowe dans une interview qu’elle avait déjà le matériel complet d’un autre album prêt à sortir. «Il y a tellement de chansons qui ne sont tout simplement pas arrivées (Bubba). Je comptais le lancer en deux parties »dit-il.

«Je vais certainement faire quelque chose de différent dans le prochain. Parce qu’il y avait des choses avec beaucoup de rappeurs: j’ai cette chanson avec Anderson. Paak qui n’est pas entré dans l’album. C’est vraiment bien. C’est comme, il a cet échantillonnage que je dois nettoyer, et ça pue, mec. L’échantillonnage est mon son, mon son principal », a-t-il conclu. Ici, nous laissons la nouvelle vidéo pour votre plaisir: