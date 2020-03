Kehlani partage une nouvelle chanson «Toxic»: Écoutez

Kehlani a partagé une toute nouvelle chanson intitulée “Toxic”. Le dernier single du chanteur de 2020 fait suite à la “Saint Valentin (honteuse)” du mois dernier. Écoutez «Toxic» ci-dessous.

Kehlani a sorti sa mixage While We Wait en 2019. Depuis, elle partage des morceaux avec Zedd («Good Thing»), Teyana Taylor («Morning»), Keyshia Cole («All Me»), YG («Konclusions»), etc. . Son dernier album studio, SweetSexySavage est revenu en 2017.

L’année dernière, Kehlani a annoncé la naissance de sa fille Adeya.

