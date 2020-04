Kehlani s’ouvre sur Fallout avec Kamaiyah

L’amitié de Kehlani et Kamaiyah est devenue toxique.

Lors d’une session Instagram Live mardi, Kamaiyah a semblé faire allusion à des retombées avec son compatriote originaire d’Oakland en faisant référence à Keyshia Cole et en affirmant que «l’autre personne» n’était pas de sa ville natale.

«Je viens de High Street, 3170. Appartement 303 vérifié. Keyshia peut vous dire d’où elle vient dans les années 80. Dites-moi d’où vient cette autre personne? Période, ni ** a. Sur tout », a déclaré Kamaiyah lors de son Live.

Kamaiyah dit qu’elle ne trompe plus avec Kehlani et qu’elle n’est pas vérifiée à Oakland. Ils travaillaient juste sur une mixtape conjointe l’année dernière. 🤔 pic.twitter.com/aIG2xteHac – Rap Alert (@__rapalert) 29 avril 2020

Quelqu’un dans le chat en groupe lui a demandé si elle faisait référence à Kehlani. “Je ne réponds à aucune question. Ce ni ** a sait ce que c’est », a-t-elle ajouté. “C’est fini. Cela fait un moment maintenant. Vous continuez de me poser des questions. Je ne baise pas du tout avec elle – pas du tout. Elle sait pourquoi. C’est ça.”

À la suite des commentaires de Kamaiyah, Kehlani s’est rendu sur les réseaux sociaux pour parler de leur relation difficile mercredi. Sans nommer aucun nom, elle a parlé de leurs retombées dans une série de tweets. «Je ne parle toujours PAS négativement de quelqu’un dont je me souciais autrefois. avec lequel j’ai un tatouage assorti. que je respectais et admirais », a-t-elle déclaré.

Les deux travaillaient apparemment sur un projet commun avant que les choses ne dégénèrent. “Les affaires n’ont pas fonctionné sur un projet collaboratif, je me suis retiré et j’ai obtenu un” feu vert “sur ma famille et mes amis. ET SON AMOUR ENCORE DE CE CÔTÉ. “

Elle a affirmé que sa vie était même menacée. «A atteint d’innombrables fois pour être des adultes. pour dire “vous avez été autour de mon enfant”. J’ai encore rencontré des pitreries sur Internet, de fausses rumeurs qui n’ont aucun sens et des MENACES POUR MA VIE. et moi tout d’un coup ne pas être de la même ville que je venais quand nous étions cool .. “

Alors que ses appels téléphoniques et ses SMS sont restés sans réponse, elle a toujours de l’amour pour elle. “Je ne suis pas malade sans fans sur personne, pas de blogs, pas de disses dans les chansons, SON AMOUR VRAIMENT. si vous étiez beefin au mariage, vous auriez dû être beefin au mariage, vous ne devriez pas l’avoir apporté à quelqu’un d’autre la semaine de sortie de l’album !!! “

Lorsqu’un ami a fait référence aux commentaires de Kamaiyah sur le fait que Kehlani ne venait pas d’Oakland, Kehlani a répondu: “lmao hey sis!”

Kehlani se prépare à sortir son deuxième album It Was Good Until It Wasn’t le 8 mai avec le single “Toxic”. Et elle ne laisse personne pleuvoir sur son défilé. “Je suis TRÈS contente et sur le point d’abandonner un projet dont je suis super fière comme vous l’avez fait il y a quelques mois”, a-t-elle déclaré. «Nous, notre ville et le monde devons nous concentrer sur cela. amour!”

Voir les tweets de Kehlani ci-dessous.

