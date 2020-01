Keith Jarrett a défié les chances d’enregistrer un chef-d’œuvre

Le 24 janvier 1975 a été une soirée magique et mémorable pour les 1 300 personnes qui ont vu le pianiste de jazz américain Keith Jarrett donner un récital solo dans le cadre majestueux de l’opéra de Cologne. Heureusement, le concert a été enregistré pour la postérité par Enregistrements ECM, qui a sorti l’enregistrement plus tard cette année-là sous la forme d’un double album logé dans une œuvre d’art en noir et blanc élégante ornée d’une photo d’un Jarrett à sommet afro penché sur le piano. Bien que The Köln Concert ait rapidement été considéré comme un classique et a généré des ventes de quatre millions (à ce jour, c’est toujours l’album de piano le plus vendu de tous les temps), remarquablement, le concert n’a presque jamais eu lieu.

Un jeune étudiant allemand et promoteur à temps partiel appelé Vera Brandes – un passionné de jazz qui n’avait que 17 ans à l’époque – était responsable de l’organisation du concert et, à la demande de Jarrett, avait organisé la fourniture d’un piano à queue de concert Bösendorfer 290 Imperial. pour le spectacle. Malheureusement, le personnel de l’opéra a sorti le mauvais piano – un petit piano à queue Bösendorfer beaucoup plus petit. Pour aggraver les choses, c’était un piano utilisé pour les répétitions d’opéra et était dans un état abject et mal accordé.

Pour un perfectionniste de renom comme Jarrett, qui était exigeant à propos de ses pianos et possédait une hauteur parfaite, l’instrument était une abomination. Quand il a été informé qu’il n’y avait pas de temps pour obtenir un piano de remplacement, Jarrett a menacé d’annuler le spectacle. Pire encore, Jarrett n’était pas en forme. Il souffrait de douleurs au dos atroces depuis plusieurs jours, ce qui avait entraîné une série de nuits blanches. Pour couronner le tout, son état de santé a été exacerbé par le trajet épuisant de cinq heures et 350 miles qu’il a fait à Cologne à partir d’un concert qu’il avait donné à Zurich. Face à cette situation, il n’est pas étonnant que le pianiste soit prêt à l’appeler un jour.

Heureusement, Vera Brandes a refusé de céder et a réussi à cajoler et à pacifier le pianiste tandis que les techniciens ont passé plusieurs heures à essayer de rendre le piano jouable et à mi-chemin décent – au moins pour une oreille inexpérimentée. Ils ont réussi à l’accorder, mais ne pouvaient pas faire grand-chose pour améliorer son timbre et son timbre, qui étaient définis par des notes aiguës et un registre de basses moins résonnant. Et si Keith Jarrett pensait que c’était déjà assez grave, il devait composer avec des pédales de sustain défectueuses.

Malgré cela, le pianiste – portant une attelle dorsale pour lui donner un soutien supplémentaire de la colonne vertébrale – est finalement sorti sur scène à 23h30 (le concert a suivi une performance d’opéra) et a lutté contre la douleur et l’épuisement pour donner l’un de ses plus mémorables concerts jamais.

Le concert de Cologne commence par une pièce improvisée de 26 minutes – qui a rempli la première face de l’album vinyle original – qui commence dans une ambiance méditative caractérisée par des lignes droites lucides et chantantes qui brillent d’une beauté cristalline (à certains moments de la performance, Jarrett peut être entendu chanter les mélodies tout en jouant). Outre le jazz, la pièce s’appuie sur des cantiques folkloriques, classiques, latins, gospel et même country, tous liés de manière transparente dans ce qui pourrait être décrit comme l’équivalent musical d’un flux de conscience.

Le deuxième morceau de la soirée (‘Part II’) est encore plus long: une improvisation de 48 minutes qui s’étend sur les faces deux, trois et quatre de la sortie originale. C’est plus urgent que la “Partie I”, entraînée par des accords propulsifs à gauche. En fait, l’une des caractéristiques distinctives de la performance de Jarrett pendant cette partie du disque est sa dépendance aux rythmes ostinato joués par sa main gauche, qui a fourni un accompagnement pulsant, parfois percutant et contrapuntique à travers la majeure partie de la pièce. Selon le producteur du disque, le patron d’ECM, Manfred Eicher, la raison pour laquelle Jarrett a adopté cette approche était de compenser les lacunes perçues du piano: «Probablement [Jarrett] joué comme il le faisait parce que ce n’était pas un bon piano. Parce qu’il ne pouvait pas tomber amoureux du son, il a trouvé un autre moyen d’en tirer le meilleur parti. »

Bien que le piano ne soit pas – pour le dire légèrement – à la satisfaction de Jarrett, pour ceux d’entre nous qui ne possèdent pas une hauteur parfaite ou qui ne sont pas des connaisseurs de pianoforte, l’état de l’instrument n’a pas d’impact sur notre plaisir de la performance virtuose de Jarrett. Il est un conjurateur envoûtant qui, à force de son habileté suprême et de transitions musicales ultra-douces, nous transporte dans d’autres mondes avec ses paysages sonores de piano improvisés.

Le Köln Concert n’était pas le premier – ou, en fait, le dernier – album d’improvisations non accompagnées de Jarrett, mais il reste le plus important et le plus influent. Il est douteux que le pianiste américain Brad Mehldau – également connu pour ses récitals en solo extemporanés – aurait fait les disques qu’il a faits sans tomber sous le charme de Jarrett.

Quarante-trois ans après les faits, The Köln Concert reste le chef-d’œuvre solo de Keith Jarrett et constitue le point culminant de sa sortie enregistrée et celle d’ECM. La magie créée lors de cette froide nuit d’hiver de l’hiver 1975 ne devait jamais être reproduite, même si Jarrett s’est approché de quelques autres récitals solo en direct au fil des ans (comme A Multitude Of Angels en 2016).

En fin de compte, le piano moins que parfait, que Jarrett pensait initialement comme son pire cauchemar, s’est avéré être une bénédiction et une aubaine plutôt qu’une malédiction. Telles sont les petites ironies de la vie.

