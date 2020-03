Keith Olsen, producteur de rock prolifique des années 70 et 80, Dead at 74

Keith Olsen, un producteur qui a travaillé sur un certain nombre de disques rock dans les années 70 et 80, est décédé lundi d’un arrêt cardiaque, rapporte le New York Times. Il avait 74 ans.

Après avoir joué dans des groupes dans les années 60, il est passé à la production et a été encadré par Curt Boettcher et Brian Wilson. Olsen a travaillé en tant que producteur sur Buckingham Nicks et a aidé à présenter leur musique à Mick Fleetwood. Lindsey Buckingham et Stevie Nicks ont ensuite rejoint Fleetwood Mac et Olsen a produit l’album éponyme du groupe en 1975 (qui comprend “Rhiannon”, “Say You Love Me” et “Landslide”).

Les autres crédits d’Olsen incluent la station Terrapin de Grateful Dead, le marathon de Santana, «Hit Me With Your Best Shot» de Pat Benatar, «Jessie’s Girl» de Rick Springfield, «Here I Go Again» de Whitesnake, «No Rest for the Wicked» d’Ozzy Osbourne, et plus encore.

