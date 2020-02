Keith Richards a décidé d’arrêter de fumer!

Keith Richards est l’une des plus grandes légendes du monde du rock, en plus d’être un grand guitariste et de faire partie des Rolling Stones, est devenu un véritable synonyme de rockstar, car depuis qu’il est devenu célèbre dans les années 60, il a mené toute une vie d’excès. Après avoir reconsidéré – et s’inquiéter un peu de votre santé -, Il a laissé la drogue mais il avait encore deux vices, de l’alcool et bien sûr du cigare.

Il était très courant de voir Richards jouer sur scène, dans des interviews ou quotidiennement fumer, et beaucoup pensent que nous ne cesserions jamais de le faire. En 2019, il a déclaré dans une interview que parmi ses résolutions du Nouvel An, il jetait tous ses paquets de cigarettes, mais de toute évidence il ne l’a pas fait, mais il semble que ce soit déjà décidé et cette année ce sera la bonne (ainsi que la Croix Bleue), ou du moins on veut le croire car on ne l’a pas vu.

Il se trouve que dans une interview que Jim Kerr a faite sur son émission de radio, Keith Richards a mentionné qu’il n’avait allumé aucune cigarette depuis près de trois mois – Oui, nous savons que c’est peu pour ceux qui fument, c’est une réussite, surtout s’ils ont passé leur vie à le faire. Dans cette conversation eLe guitariste des Rolling Stones a dit qu’il avait suivi l’exemple de son partenaire, Mick Jagger, qui a depuis longtemps quitté les vices et à 76 ans, nous pouvons encore le voir danser, sauter et chanter partout sur la scène.

Ce fut une décision difficile pour Keith, car comme nous l’avons dit plus haut ce n’était pas la première fois que j’essayais et venais même à le considérer comme l’un des pires vices de la vie. L’année dernière, dans une interview avec NME, il leur a dit – et citant le grand Lou Reed – que il était plus facile d’arrêter les drogues dures que les cigarettes: «Quitter l’héroïne, c’est comme l’enfer, mais c’est un enfer court. Les cigarettes sont toujours là, et nous en avons toujours. Je les prends et les allume sans réfléchir. »

Si vous avez envie d’arrêter, suivez l’exemple de Rolling Stone, qui à 70 ans et après avoir passé sa vie avec une cigarette dans la bouche a décidé de la retirer complètement de sa vie. Il semble que nous aurons Keith Richards pendant longtemps et comme on dit, il nous enterrera tous.