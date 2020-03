Keith Urban et Miranda Lambert se produiront aux ACM Awards

L’Academy of Country Music a annoncé sa formation initiale d’artistes pour leur 55e cérémonie annuelle des ACM Awards le 5 avril à Las Vegas.

Au sommet de la liste se trouve plusieurs fois lauréat d’un prix ACM et nominé en 2020, Keith Urban, qui sera également l’hôte de cette année, ainsi que 27 fois lauréate et nominée en 2020 Miranda Lambert. Lambert se joindra également aux autres candidats Lindsay Ell, Caylee Hammack, Elle King, Ashley McBryde et Tenille Townes pour une représentation de «Fooled Around and Fell in Love». La cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct de Las Vegas le dimanche 5 avril à 20 h 00 HNE.

Regardez Keith Urban interpréter «God Whispered Your Name» dans The Late Show avec Stephen Colbert ci-dessous.

Urban, qui est également en lice pour Male Artist Of The Year, fera ses débuts en tant que maître de cérémonie pour les ACM Awards, succédant à l’hôte de 16 fois Reba McEntire. La star de country australienne vient de sortir un nouveau single, ‘God Whispered Your Name’, qui marque la première nouvelle musique d’Urban depuis son album en tête de liste en 2018, Graffiti U. La semaine dernière, l’artiste a interprété la chanson sur The Late Show With Stephen Colbert.

Les nominations de cette année sont Maren Morris et Thomas Rhett, qui sont chacun en lice pour cinq prix. Morris est en lice pour Artiste féminine de l’année et Album de l’année (pour fille) tandis que les Highwomen (avec Morris, Brandi Carlile, Natalie Hemby et Amanda Shires) sont en place pour Groupe de l’année. Rhett, quant à lui, a des nominations comme le prestigieux artiste de l’année, chanteur masculin de l’année et album de l’année, pour Center Point Road. Poursuivant une année fulgurante, Justin Bieber a reçu son tout premier signe de tête de l’Académie, avec quatre nominations pour la chanson n ° 1 de Dan + Shay, ‘10, 000 Hours’, qu’il a co-écrite avec le duo.

Parmi les autres nominés figurent Blake Shelton – single pour l’année et chanson de l’année – Old Dominion, Kacey Musgraves et Luke Combs, tandis que Lil Nas X et la chanson à succès “ Old Town Road ” de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus sont pour l’événement musical de la Année.

Alors que l’on s’inquiétait de savoir si les récompenses continueraient à se produire compte tenu du nombre d’annulations consécutives à l’épidémie de coronavirus, l’Academy of Country Music et Dick Clark productions ont publié ce matin une déclaration de jointure Panneau d’affichage disant que la santé et la sécurité de toutes les personnes liées au spectacle restent leur priorité absolue.

“Nous suivons de près la situation avec l’équipe MGM, qui est en contact permanent avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Southern Nevada Health District et d’autres agences et experts pour obtenir des conseils”, indique le communiqué. «Nous prendrons toutes les précautions pour assurer la sécurité de nos artistes, de notre personnel, de notre équipe, de nos invités et de nos participants.»

La 55e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards sera diffusée en direct sur CBS le dimanche 5 avril à 20h00 HNE.

Visitez le site officiel d’ACM pour plus de détails.