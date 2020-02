Kelis annonce la réédition du 20e anniversaire de Kaléidoscope

Kelis a annoncé une réédition du 20e anniversaire de Kaleidoscope, son premier album studio. La version numérique étendue, sortie le 21 février, propose des modifications et des remixes de club, y compris un remix étendu Neptunes de “Caught Out There”. L’édition physique est pressée sur du vinyle orange translucide et sortira dans un emballage 2xLP le 6 mars.

Kelis entamera une tournée au Royaume-Uni et en Europe le mois prochain pour célébrer l’album. L’année dernière, son rare album de 2001, Wonderland, inédit aux États-Unis, est enfin arrivé sur les services de streaming. Son dernier album complet est sorti en 2014.

