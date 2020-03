Kelis annonce une nouvelle émission de cuisine Netflix sur le thème du cannabis

Kelis a annoncé Cooked with Cannabis, sa nouvelle émission de concours de cuisine sur Netflix. La série de six épisodes sera co-animée par la chanteuse et le chef Leather Storrs.

Chaque épisode présente trois chefs professionnels chargés de créer un repas à trois plats infusé de cannabis pour un prix de 10000 $. La première saison présente une distribution tournante de convives, dont Ricki Lake, Too $ hort et El-P. Dans une publication Instagram, la chanteuse a déclaré: «En tant que chef, j’étais intriguée par la nourriture et, en tant que personne ordinaire, j’étais intéressée par la puissance de ce sujet dans la société d’aujourd’hui. Dans ce pays, beaucoup de choses ont été utilisées systématiquement pour opprimer des groupes de personnes, mais c’est tellement important sur le plan culturel que nous apprenions et grandissions ensemble. “

Le mois dernier, Kelis a annoncé la réédition du 20e anniversaire de son premier album Kaleidoscope. Les dates finales de sa tournée européenne pour le soutenir ont été reportées en raison de problèmes de santé publique liés au COVID-19.

