Kelis Debut Kaleidoscope Set For 20th Anniversary Vinyl Reissue

Le premier album de Kelis, Kaleidoscope, devrait célébrer son 20e anniversaire avec des rééditions spéciales de vinyles et numériques via UMe le 21 février.

Cela fait 20 ans que Kaleidoscope, le premier album révolutionnaire révolutionnaire de Kelis. Elle a enregistré l’album à l’âge de 17 ans, naïf à sa résonance éternelle, et dès sa sortie, c’était un éclair, en avance sur son temps, pionnier de tous les côtés, de la production audacieuse de Neptunes à son esthétique de science-fiction. Avec des fonctionnalités de Pusha-T, Markita et Justin Vince, Kaleidoscope est un album qui repousse les limites – l’afro-futurisme se sent aussi frais et pertinent aujourd’hui qu’il l’a été à la sortie et non seulement influencé, mais a défini la musique, la culture et le style pour des générations à suivre.

Six albums studio et 39 singles plus tard, Kelis retourne là où tout a commencé, marquant l’anniversaire marquant de Kaléidoscope avec une version numérique étendue comprenant six nouvelles retouches qui n’avaient jamais été disponibles numériquement auparavant. Parallèlement à cela, un vinyle orange translucide 2LP deluxe limité (180 g) sera publié le 6 mars, avec quatre inédits sur les versions alternatives en vinyle de “ Caught Out There (Neptunes Extended Mix) ” et “ Get Along With You (Pharrell Edit, Soul Inside Radio Mix, Mix Show). ‘

L’album qui a culminé à la 23e place du palmarès des meilleurs albums R & B / Hip Hop de Billboard, présente ses singles «Good Stuff», «Get Along with You» et le titre signature «Caught Out There» que Pitchfork a salué en disant: «cette post-rupture mania est une production de Neptunes de pointe, en avance sur son temps, avec des claviers claquants accompagnés de tonalités aiguës qui sonnent comme de la dynamite qui explose dans l’espace.

Kaleidoscope a fait son entrée dans le Top 200 des albums du Billboard et a décroché une place n ° 7 dans le palmarès des meilleurs albums R&B du Royaume-Uni, où il a été certifié or. Avec la ligne emblématique “Je te déteste tellement en ce moment”, “Caught Out There” a introduit Kelis dans la conscience collective du hipster avec une utilisation dans MTV’s Daria et une publicité CK One pour Calvin Klein. Célébré dès sa sortie, Rolling Stone a souligné «le duo de production ultra-branché The Neptunes [who] fait en sorte que ce mix interplanétaire de power-girl soit à la fois terre à terre et scandaleusement nouveau. » SPIN a embrassé la diversité de l’album en appelant chaque morceau “un autre son cool sur un album qui en est plein”.

Kaleidoscope est sorti le 21 février et peut être acheté ici.