Kelis s’apprête à accueillir le nouveau spectacle Netflix «Cuit avec du cannabis»

Kelis vient d’annoncer sa participation à la nouvelle émission de la compétition alimentaire Netflix, Cooked With Cannabis, qui sera diffusée, comme il se doit, le 20 avril.

La chanteuse de «Milkshake» et son coanimateur – le chef de Portland, Leather Storrs – mettront au défi les candidats de préparer des repas à trois plats à thème contenant un ingrédient spécial: le cannabis. Chaque épisode nourrira un groupe unique de 420 juges amicaux, dont l’actrice et ancienne animatrice de talk-show Ricki Lake, 24 actrices Mary Lynn Rajskub et les rappeurs Too $ hort et El-P.

Je suis vraiment ravi d’annoncer ma nouvelle émission, Cooked with Cannabis sur @Netflix !! En tant que chef, j’ai été intrigué par la nourriture + en tant que personne ordinaire, j’étais intéressé par la puissance de ce sujet dans la société d’aujourd’hui. J’espère que vous serez tous à l’écoute, ce sera un bon moment! Nous lançons le 4/20! pic.twitter.com/zLzOvsTAO8

– KELIS (@kelis) 18 mars 2020

Selon Food & Wine, un ensemble différent de chefs professionnels sera présenté dans chaque épisode, alors qu’ils s’affronteront dans la cuisine pour un prix de 10 000,00 $. Les thèmes des repas vont des plats de vacances traditionnels à la nourriture futuriste en passant par les plats régionaux du monde entier.

Kelis a parlé de ses expériences de travail sur une émission sur le thème du cannabis avec la publication, partageant que «cela vous a touché d’une manière que vous ne vous attendiez pas, car c’est si important culturellement… Dans ce pays, il y a tellement de choses qui ont a été utilisé systématiquement pour opprimer des groupes de personnes, donc cela pourrait être tout amusant et tout jeu, mais vous regardez et allez, vous savez quoi, c’est important. La vie des gens a été affectée de manière vraiment positive et négative, et comment reprendre le contrôle? »

Stoors a ajouté que «Cooked with Cannabis est un spectacle où l’herbe est un assaisonnement plutôt que la raison. . . . Les candidats avaient des relations personnelles et romantiques avec l’herbe et ils connaissaient ses subtilités: médicalement, chimiquement, spirituellement et comme intoxicant. » Il a également souligné l’universalité de l’émission, qui, selon lui, est «pour les gens de la nourriture, pour les stoners et pour les gens curieux des deux».

Kelis, qui a récemment célébré le 20e anniversaire de son premier album, Kaléidoscope, n’est pas étranger aux entreprises culinaires. Entre les sorties d’album, l’artiste est diplômée de l’école de renommée internationale Le Cordon Bleu, a produit une gamme de sauces («Bounty & Full»), a publié un livre de cuisine et a joué dans sa propre émission de cuisine, Saucy and Sweet.

