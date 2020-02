Kelly Lee Owens annonce un nouvel album et partage la vidéo de la nouvelle chanson «Melt!»: Regardez

Kelly Lee Owens a annoncé un nouveau record: Inner Song sort le 1er mai via Smalltown Supersound. Owens a également partagé une nouvelle chanson intitulée “Melt !,” avec un film réalisé par Laneya Billingsley (alias Billie0cean). Regardez ça ci-dessous.

L’album, qui fait suite aux débuts éponymes d’Owens en 2017, présente une reprise de «Arpeggi» de Radiohead et une apparition de John Cale. Retrouvez les éditions physiques d’Inner Song sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Dans un communiqué, Owens a déclaré que «les trois années les plus difficiles de ma vie» ont conduit à Inner Song. Elle a ajouté: «Ma vie créative et tout ce pour quoi j’avais travaillé jusqu’à ce moment-là ont été profondément touchés. Je ne savais pas si je pouvais plus faire quoi que ce soit, et il a fallu beaucoup de courage pour arriver à un point où je pourrais créer à nouveau. “

Le titre de l’album, emprunté à un album du musicien de free-jazz Alan Silva, “reflète vraiment ce que ça faisait de faire ce disque”, a déclaré Owens. «J’ai fait beaucoup de travail intérieur au cours des dernières années, et cela en est un véritable reflet.»

Le 9 mai, Kelly Lee Owens se produira au Pitchfork Music Festival Berlin 2020. Les billets sont en vente maintenant.

Revisitez l’interview Rising 2017 “Kelly Lee Owens ‘Techno Daydreams.”

Inner Song:

01 Arpeggi

02 On

03 Fondre!

04 Re-Wild

05 Jeanette

06 L.I.N.E.

07 Coin de mon ciel

08 nuit

09 Débit

12 Réveil

.