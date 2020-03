Kelly Lee Owens retarde la sortie d’un nouvel album en raison d’un coronavirus

Le mois dernier, la productrice et compositrice Kelly Lee Owens a annoncé que son prochain album Inner Song arriverait le 1er mai via Smalltown Supersound. Maintenant, à la lumière de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, Owens repousse la date de sortie du LP au 28 août. «Nous avions beaucoup de plans pour vous apporter cet album qui n’est plus réalisable à cause de COVID-19 et aussi par solidarité pour les milliers de magasins de disques qui ferment leurs portes pour protéger le public », a écrit Owens dans un communiqué. Trouvez les déclarations de Kelly Lee Owens et Smalltown Supersound ci-dessous.

Inner Song marquera la suite des débuts éponymes d’Owens en 2017. Le nouvel album présente le dernier single d’Owens “Melt !,” ainsi qu’une reprise de “Arpeggi” de Radiohead et une apparition de John Cale.

Revisitez l’interview Rising 2017 de Pitchfork «Techno Daydreams de Kelly Lee Owens».

.