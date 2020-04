Kendal Calling 2020 est-il annulé? Tout ce que vous devez savoir – HITC

Un certain nombre d’organisateurs du festival ont répondu aux préoccupations, mais Kendal Calling 2020 est-il annulé?

Avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup d’incertitude concernant les événements à venir.

Bien sûr, beaucoup de gens suivent actuellement les lignes directrices mises en place pour aider à prévenir la propagation, mais pour les festivaliers avides, il sera impossible de ne pas s’inquiéter des plans d’été.

Dans une déclaration antérieure de Boris Johnson, le public a été invité à éviter tous les contacts et voyages non essentiels, mais la dernière adresse a adopté une approche beaucoup plus stricte. Maintenant, on nous a tous dit que nous ne devons quitter le domicile que pour le travail (uniquement si cela est absolument nécessaire), pour faire de l’exercice seulement une fois par jour seul ou avec un membre de notre ménage et aussi pour les achats essentiels, bien que cela doive être fait aussi rarement que possible.

Les rassemblements seront répartis en conséquence, l’objectif étant ici d’empêcher le virus d’atteindre les ménages non affectés.

En ce moment, tout le monde se demande combien de temps cela va durer, et avec la saison des festivals au coin de la rue, beaucoup de gens se sentent encore plus paranoïaques.

De toutes les formations de cette année, l’une des meilleures est sans doute Kendal Calling, mais comment la situation a-t-elle affecté le festival?

Kendal Calling 2020 est-il annulé?

Non, Kendal Calling 2020 est surveillé mais n’a pas été annulé. Actuellement, il est toujours prévu d’aller de l’avant à la date confirmée du jeudi 30 juillet 2020.

Un grand nombre de festivals britanniques devraient encore avoir lieu à leurs dates initialement prévues, mais un certain nombre d’entre eux ont également annulé et reporté, le plus important étant Glastonbury.

Cependant, ils ont abordé la situation avec sincérité dans une récente déclaration…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kendal Calling: mise à jour sur COVID-19

Le samedi 14 mars 2020, les organisateurs ont publié une déclaration sur le site Web avec une mise à jour pour ceux qui prévoyaient d’y assister: «Chère famille Kendal Calling, nous souhaitons vous tenir au courant et être au courant de la planification du festival de cette année. Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui ont réservé pour nous rejoindre dans les champs cet été. Votre soutien nous a aidés à grandir au cours des quinze dernières années et nous sommes très honorés d’atteindre un tel jalon et nous nous réjouissons de vous accueillir à de nombreux week-ends encore plus amusants. »

«Nous suivrons les instructions du gouvernement et des autorités compétentes et suivons de près l’évolution de la situation. Les festivités devant commencer dans plus de 4 mois, nous prévoyons toujours de célébrer notre 15e anniversaire avec vous et nous travaillons dur dans les coulisses dans cet esprit. Pour votre tranquillité d’esprit, si la situation devait changer et que nous sommes obligés de reporter le festival, les billets seront valables pour 2021 au prix de 2020 auquel vous avez acheté votre billet ou, sinon, vous recevrez un remboursement. »

En conclusion, ils ont écrit: «En attendant, veuillez suivre les conseils officiels, rester en sécurité, continuer à se laver les mains et prendre soin les uns des autres pendant que nous gardons la tête baissée pour vous apporter les célébrations du 15e anniversaire de Kendal Calling. Pour toute question, veuillez contacter [email protected]… Rendez-vous sur le terrain, Andy, Ben et l’équipe KC x. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kendal Calling 2020: des actes incontournables à voir!

Alors que Kendal Calling est toujours prêt à aller de l’avant, cela vaut vraiment la peine d’examiner attentivement la composition et de planifier qui voir.

Cela vaut toujours la peine de découvrir des artistes que vous ne connaissez pas non plus, mais avec le line-up étant aussi bon que cette année, il y a des numéros que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de manquer.

En réfléchissant au projet de loi, nos recommandations ci-dessous sont réparties par jour:

Vendredi: The Slow Readers Club, Reef, Séparé par les chevaux, The Magic Gang, Supergrass, Phoebe Green

samedi: Stéréophoniques, Johnny Marr, Pale Waves, The Zutons, Easy Life, Emily Burns, Porcins Porcins Porcins Porcins Porcins Porcins Porcins Porcins

dimanche: Poulains, The Kooks, Goldfrapp, Bill Bailey, Hacktivist, Jade Bird

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres grands musiciens à découvrir aussi!

Dans d’autres nouvelles, le Wilderness Festival est-il annulé?