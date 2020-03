Kendrick Lamar à la tête de Glastonbury 2020

Kendrick Lamar a été annoncé en tant que tête d’affiche du vendredi soir pour le festival de Glastonbury de cette année, qui devrait avoir lieu du 24 au 28 juin. D’autres actes qui ont été révélés pour le festival incluent des brindilles FKA, Burna Boy, Robyn, Thom Yorke, Ed O’Brien (comme EOB), Camila Cabello et Caribou, entre autres. Ailleurs sur le projet de loi sont les têtes d’affiche annoncées précédemment, Taylor Swift, Paul McCartney et Diana Ross. Retrouvez la liste complète des artistes nouvellement annoncés ici et ci-dessous.

La dernière annonce de la gamme Glastonbury survient à un moment où les villes et les municipalités du monde entier commencent à annuler les festivals et autres événements publics dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus. “Personne n’a une boule de cristal pour voir exactement où nous serons tous dans 15 semaines, mais nous gardons les doigts fermement croisés pour qu’il soit ici à Worthy Farm pour le plus grand spectacle sur Terre”, lit une note de l’organisateur du festival. Emily Eavis.

