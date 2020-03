Kendrick Lamar annoncé comme tête d’affiche de Glastonbury 2020

Les organisateurs de Glastonbury 2020 ont partagé leur prochaine vague d’artistes, dont Lana Del Rey, HAIM, Dizzee Rascal, Pet Shop Boys et Thom Yorke et la tête d’affiche finale, Kendrick Lamar.

Lamar sera la tête d’affiche du vendredi soir, lorsque le festival aura lieu du 24 au 28 juin à Worthy Farm à Pilton, Somerset. Parmi les autres artistes prévus pour le festival, citons les brindilles FKA, Burna Boy, Robyn, Ed O’Brien (comme EOB), Camila Cabello et Caribou, entre autres.

Ces actes rejoindront les têtes d’affiche annoncées précédemment, Taylor Swift, Paul McCartney et Diana Ross. Cela marquera Les débuts de Ross à Glastonbury, qui avait prévu de jouer à la machine à sous Legends, qui accueillait auparavant des artistes comme Kylie Minogue, Dolly Parton et Lionel Richie. Ce sera également son premier spectacle au Royaume-Uni depuis 2008.

Les icônes du R&B des années 90 TLC feront également leurs débuts à Glastonbury, tandis que les High Flying Birds de Noel Gallagher joueront devant la machine à sous de Paul McCartney samedi soir.

Les dernières nouvelles du festival surviennent au milieu d’une vague d’annulations de concerts à travers le monde à la suite de l’épidémie de coronavirus.

“Personne n’a une boule de cristal pour voir exactement où nous serons tous dans 15 semaines, mais nous gardons les doigts fermement croisés pour qu’il soit ici à Worthy Farm pour le plus grand spectacle sur Terre”, lit une note de l’organisateur du festival. Emily Eavis.

“Dans l’état actuel des choses, nous travaillons toujours dur pour livrer notre festival du 50e anniversaire en juin et nous sommes très fiers du projet de loi que nous avons élaboré au cours de la dernière année”, a-t-elle poursuivi.

Adrian Coombs, responsable des opérations événementielles de Glastonbury, a déclaré à Somerset Live: «Le festival de Glastonbury planifie soigneusement l’événement de chaque année et met en place toutes les mesures nécessaires pour protéger le public et maximiser la sécurité. Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les agences concernées, y compris Public Health England et le NHS, et examinons toujours nos plans lorsque les circonstances changent.

«Dans cet esprit et avec notre Festival 2020 dans 16 semaines, nous continuons à planifier et à préparer l’événement, tout en surveillant de près l’évolution de la situation des coronavirus.»

Visitez le site officiel du festival pour connaître les détails de la programmation complète de 2020.