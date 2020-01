Kendrick Lamar annonce le London BST Headlining Show

Kendrick Lamar a été annoncé comme la dernière vedette de la série de concerts BST Hyde Park à Londres.

Cette année, le festival en plein air se déroulera sur deux semaines en juillet – 3-5 juillet et 10-12 juillet – et accueillera des performances de goûts de Pearl Jam, Taylor Swift et Little Mix.

BST a confirmé aujourd’hui, 21 janvier, que Lamar sera à la une de son événement le dimanche 5 juillet. James Blake et Brittany Howard apporteront leur soutien, et d’autres noms devraient être annoncés prochainement.

Les billets seront mis en vente aux membres admissibles de la carte American Express de 10 h 00 aujourd’hui (21 janvier) à 9 h 30 le vendredi 24 janvier. Une vente générale commencera alors. Visitez l’événement site officiel pour en savoir plus sur les spectacles du BST Hyde Park 2020.

Lamar devrait sortir la suite de son célèbre album DAMN en 2017. Plus tard cette année. Un récent rapport d’un journaliste américain a affirmé que le rappeur de Compton était «proche» de terminer son nouveau disque, et qu’il «attirerait davantage de sons rock».

La superstar du rap devrait également faire la une des festivals européens en 2020, dont Lollapalooza Stockholm, Open’er Festival, Bilbao BBK Live et WOO HAH! Festival.

Emily Eavis a récemment intensifié les spéculations selon lesquelles Lamar pourrait être en tête de liste à Glastonbury 2020 après avoir confirmé que la tête d’affiche non annoncée de Pyramid Stage n’avait jamais joué au festival auparavant.

Eavis a déclaré à Zoe Ball sur BBC Radio 2: «Fait intéressant, pour les deux autres têtes d’affiche, c’est leur première fois à Glastonbury et nous avons un homme et une femme – il y a donc quelques indices là-bas. Je suis sûr que les gens devineront, alors ne me les donnez pas! “

En novembre, le légendaire ex-Beatle Paul McCartney a été confirmée comme la première vedette du 50e anniversaire de Glastonbury – marquant sa première apparition au festival depuis 2004.

Eavis a déclaré à propos de la machine à sous de McCartney: «C’est incroyable de le voir revenir. C’est la meilleure façon de célébrer. “

Écoutez le meilleur de Kendrick Lamar sur Apple Music et Spotify.