Kendrick Lamar et Dave lancent gratuitement une nouvelle société pgLang

Kendrick Lamar et son collaborateur fréquent Dave Free ont lancé pgLang, qui est décrit dans un communiqué de presse comme «une nouvelle entreprise multilingue dans une entreprise de services». Le communiqué de presse continue, “pgLang est au service des créateurs et des projets qui parlent de façon désintéressée avec et pour les expériences partagées qui nous connectent tous.”

Dave Free a déclaré dans un communiqué: «En cette période de surstimulation, nous nous concentrons sur la culture de l’expression brute à partir des partenariats avec la base. Kendrick Lamar a simplement ajouté: «Désintéressé. Réinitialiser.”

Baby Keem, qui a contribué à Black Panther The Album Music From et Inspired By, est l’un des premiers artistes à s’associer à pgLang. Il joue dans la nouvelle «déclaration de mission visuelle» de la société, aux côtés de Jorja Smith, Kendrick Lamar et Yara Shahidi. La vidéo contient également de la musique de fin écrite par Florence Welch et Kamasi Washington.

Prévisualisez l’énoncé de mission ci-dessous et trouvez l’intégralité du contenu sur le site Web de pgLang.

