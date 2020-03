Kendrick Lamar et Dave lancent gratuitement une plateforme conviviale pour les artistes pgLang

Ce matin, une vidéo cryptique de quatre minutes a présenté la toute nouvelle aventure de Kendrick Lamar. Mais ce n’est pas un album – c’est une nouvelle plate-forme pour les créateurs de toutes sortes appelée pgLang.

Cofondée par Dave Free – le producteur de vidéoclips primé et ancien président du label de Lamar, Top Dawg Entertainment – la plate-forme est une «société de service», comme décrit dans un communiqué de presse ce matin.

L’énoncé de mission visuelle de pgLang a été réalisé par Free et comprend le rappeur Baby Keem, la chanteuse Jorja Smith et l’actrice Yara Shahidi.

«PgLang est multilingue», explique un manifeste sur le site Web. «Notre communauté parle de musique, de cinéma, de télévision, d’art, de livres et de podcasts – parce que parfois nous devons utiliser différentes langues pour faire passer le message de nos histoires. Des histoires qui parlent à de nombreuses nations, à de nombreuses races et à de nombreux âges. C’est pourquoi nos scénaristes, chanteurs, réalisateurs, musiciens et producteurs cassent les formats lorsque nous construisons des idées et les rendons réelles pour les curieux. »

Le manifeste poursuit: «Mettre des chevilles rondes à travers des trous carrés n’est pas un processus, mais nous embrassons l’idée d’anarchie et les défis qui nous rendent plus forts. pgLang se concentre sur l’utilisation de nos expériences et sur la formation de nos nombreux collaborateurs pour créer des histoires également accessibles et engageantes, puis les adapter aux meilleurs médias. Nous sommes des créateurs. ”

Le court-métrage magnifiquement tourné et incitant à la réflexion – qui ressemble plus à une installation artistique qu’à une promotion – tourne autour de ces thèmes de défier les règles et de rejeter les étiquettes.

«Lorsque vous vous identifiez à quelque chose que vous n’êtes pas, cela mène toujours à la souffrance et au malheur», explique une voix off déformée. La vidéo présente également un morceau inédit de Baby Keem, ainsi que de nouvelles musiques de Florence Welch et Kamasi Washington.

Dans le communiqué de presse de la plate-forme ce matin, Free a déclaré: «En cette période de surstimulation, nous nous concentrons sur la culture de l’expression brute des partenariats avec la base». Le communiqué de presse a ajouté que «cela se produit maintenant parce que le paysage médiatique évolue rapidement, donnant au public des choix comme jamais auparavant. Seuls quelques créateurs contemporains ont compris comment parler le langage évolutif de cette génération sans se fondre dans le bruit blanc ou la part de marché pré-attribuée ».

Lamar n’est certainement pas étranger à enfreindre les règles. C’est ce qui a valu au rappeur, acteur et producteur innovant une large reconnaissance comme étant l’un des artistes les plus importants de sa génération. À ce jour, le lauréat de 13 Grammy Awards a sorti cinq albums studio, dont son dernier titre, Damn en 2017. En janvier, le NME a rapporté que Lamar était “censément sur le point de terminer son nouvel album”. Il y a de fortes chances qu’il nous intrigue.

