Kendrick Lamar lance une mystérieuse société de nouveaux médias

Le rappeur Kendrick Lamar a annoncé aujourd’hui qu’il avait fondé une nouvelle société, pgLang. Bien que le site Web de la marque ait été mis en ligne et que Lamar ait décidé de promouvoir l’entreprise, il n’est pas clair pour l’instant quels services il proposera.

Agé de 32 ans, il a d’abord consulté Instagram et Twitter (mais pas Facebook) pour promouvoir l’entreprise avec un simple logo et une adresse Web. Une vidéo (bien filmée mais certes vague) de 30 secondes a suivi dans un message ultérieur, et enfin, Kendrick Lamar a révélé que 5000 exemplaires de The pgLang Times avaient été placés à Los Angeles, apparemment dans le cadre d’une promotion avec The Los Angeles Times, qui a été marqué dans le message et montré dans l’image qui l’accompagne.

Le collaborateur fréquent de Kendrick Lamar, Dave Free, a cofondé pgLang, et il a également publié des messages sur les réseaux sociaux à propos de l’entreprise (avec la même vidéo et image que Lamar a publiées).

Les biographies Instagram et Twitter de Lamar ont été mises à jour pour se lire: “Fondateur @ pg.lang an at service company.” De plus, de nombreux tweets antérieurs de Lamar et toutes ses publications Instagram antérieures ont été supprimés, faisant ainsi de pgLang le point focal des profils.

Le texte de la page de destination de pgLang.com est rapidement bloqué par des lignes noires, qui ne peuvent être tenues à distance qu’en quelques clics.

Même lorsqu’il est principalement révélé, le message ne fournit aucune réponse définitive. Cependant, cela indique que pgLang est «multilingue» dans le sens où il se spécialisera dans toutes sortes de médias, y compris l’écriture, le cinéma, la télévision, la musique et les podcasts.

En faisant défiler vers le bas, les utilisateurs se présenteront sur une «déclaration de mission visuelle» de quatre minutes. Sans dévoiler de vrais spoilers, les images soigneusement tournées incluent une discussion sur le soleil et des références au passé, au présent et au futur, tout en ne fournissant pas beaucoup d’informations concrètes sur pgLang lui-même. Lamar, l’actrice Black-ish Yara Shahidi, la chanteuse Jorja Smith et le rappeur Baby Keem jouent dans la vidéo.

Au bas de la page initiale (et unique) du site Web, les utilisateurs ont la possibilité d’acheter un t-shirt pgLang pour 40 $, une chemise à manches longues pour 60 $ et un sweat à capuche pour 100 $. Ces options vestimentaires seront fabriquées à Los Angeles et devraient être expédiées dans environ trois semaines.

Restez à l’écoute pour plus de détails sur pgLang.