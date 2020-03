Kenny Rogers décédé à 81 ans

Le musicien country Kenny Rogers est décédé à l’âge de 81 ans, comme le rapporte CNN et son publiciste à Pitchfork. Le légendaire auteur-compositeur-interprète dont la carrière a duré près de six décennies est décédé le vendredi 20 mars de causes naturelles. En 2018, Rogers a été contraint d’annuler les dates restantes de sa tournée d’adieu, The Gambler’s Last Deal, sur les conseils de ses médecins. Il avait été confronté à “une série de problèmes de santé”, selon un communiqué de presse. Au cours de sa carrière, Rogers est devenu l’un des artistes country les plus vendus de tous les temps, gagnant des Grammy Awards, des American Country of Music Awards, des Country of Music Awards, etc. En 2013, il a été intronisé au Country Music Hall of Fame.

Rogers est né à Houston, au Texas, en 1938. Il a fait ses débuts dans le groupe de jazz Bobby Doyle Three et a rebondi dans deux autres groupes – les New Christy Minstrels et la First Edition – avant de se concentrer sur une carrière solo. Il a sorti son premier album studio Love Lifted Me en 1976, et l’a suivi avec une sortie régulière, y compris ses deux plus grands albums: The Gambler de 1978 et Kenny de 1979.

Tout au long des années 80, Rogers a sorti une série d’albums solo et de duos avec des stars comme Lynda Carter, Kim Carnes et Dolly Parton. Ce dernier a travaillé avec Rogers sur «Islands in the Stream», qui est apparu sur son album produit en 1983 par Barry Gibb Eyes That See in the Dark. Rogers a continué de publier de nombreux albums au cours des années 90 et augts. Son dernier, You Can’t Make Old Friends, est sorti en 2013. Il a de nouveau établi un partenariat avec Parton sur la piste de titre, et leur performance a été nominée pour le meilleur duo country / performance de groupe lors du 56e Grammys annuel. En 2015, il a annoncé sa tournée d’adieu.

Au-delà de la musique, Rogers est apparu dans de nombreux films et programmes télévisés, y compris le film conçu pour la télévision The Gambler, basé sur sa célèbre chanson. Il a même ouvert une chaîne de restaurants de poulet appelés Kenny Rogers Roasters. La chaîne a été immortalisée dans un épisode de “Seinfeld” intitulé “The Chicken Roaster” dans lequel Kramer ne pouvait pas dormir à cause de sa signalisation lumineuse.

.