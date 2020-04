Kenny Rogers domine les ventes de chansons numériques de Billboard avec «The Gambler»

«The Gambler» de Kenny Rogers, l’une des chansons phares du grand artiste country, a atteint la première place du palmarès numérique des ventes de chansons numériques de Billboard. de sa mort le 20 mars. Son duo tout aussi adoré «Islands In The Stream» avec Dolly Parton est au n ° 2.

le Chanson de Don Schlitz “The Gambler”, qui a passé trois semaines au n ° 1 du palmarès des pays en 1978 et a atteint le n ° 16, a vendu 21 000 téléchargements au cours de la semaine se terminant le 26 mars, rapporte Billboard. Il s’agit d’une augmentation de 5 543%. Il s’agit du premier numéro 1 de Rogers sur les ventes de chansons numériques et de la chanson la plus ancienne en tête du palmarès des 16 ans. Le «Purple Rain» de Prince détenait auparavant ce record, à 32 ans lorsqu’il menait l’enquête après sa mort, en 2016. «Gambler» réintègre également Hot Country Songs au n ° 14.

«Islands In The Stream», n ° 1 pendant deux semaines dans les charts country américain et pop en 1983, s’améliore de 4 723% à 15 000 téléchargements vendus. Il est de retour sur Hot Country Songs au n ° 20. Rogers a non seulement les deux premiers titres du palmarès, mais un total de 12 dans la liste des 50 chansons. Seul Prince, avec 21, BTS avec 18 et Michael Jackson avec 17 ont eu plus de pistes dans une édition du graphique.

Rogers est également au n ° 7 sur les ventes de chansons numériques avec la chanson Lady de Lionel Richie, n ° 9 avec “Through The Years”, n ° 13 avec son duo avec Sheena Easton, “We Got Tonight” et No 20 avec «Coward of the County». Il se tient également au n ° 24 avec «She Believes In Me», n ° 26 avec «Lucille» et n ° 28 avec sa collaboration ultérieure avec Parton, «You Can’t Make Old Copains.’

Sa domination sur la carte est complétée par son hit de 1969 avec la première édition, “Ruby, Don’t Take Your Love To Town” au n ° 37; «You Decorated My Life» au n ° 40 et «Don’t Fall in Love With a Dreamer», avec Kim Carnes, au n ° 50.

Rogers a également le n ° 1 de cette semaine sur les meilleurs albums country avec The Best of Kenny Rogers: Through the Years et a réintégré le classement britannique au n ° 6 vendredi dernier (27) avec un nouveau pic de n ° 6 pour All The Hits et toutes les nouvelles chansons d’amour.

Écoutez le meilleur de Kenny Rogers sur Apple Music et Spotify.