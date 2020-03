Kenny Rogers Memorial Préparation compliquée par la pandémie de COVID-19

Les problèmes de santé découlant de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours affectent les préparatifs commémoratifs publics et privés de Kenny Rogers.

La légende du pays est décédée de causes naturelles au cours du week-end, à l’âge de 81 ans. Sa famille a par la suite publié une déclaration, qui indiquait, entre autres choses, qu’ils prévoyaient «un petit service privé en ce moment par souci du citoyen national». Urgence COVID-19. » La déclaration a également noté que la famille de Kenny Rogers avait hâte “de célébrer la vie de Kenny publiquement avec ses amis et fans à une date ultérieure”.

Cette «date ultérieure» sera probablement établie une fois que la pandémie de coronavirus aura diminué. De plus, le «petit service privé» peut être plus difficile à organiser que prévu, selon sa date et le nombre d’invités présents. Plus tôt dans la journée, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a annoncé qu’il exigerait la fermeture de tous les bars et boîtes de nuit et que 10 personnes au maximum seraient autorisées à assister aux rassemblements publics, à moins que ces personnes ne restent à six pieds ou plus l’une de l’autre.

Les mesures préventives du gouverneur Kemp entreront en vigueur demain et resteront en vigueur jusqu’au 6 avril au moins.

En témoignage de la portée de Kenny Rogers et du succès de sa carrière de six décennies, d’innombrables fans, collègues artistes et autres ont pris le temps de prononcer des paroles aimables et de célébrer la vie du natif de Houston.

De plus, Country Music Television (CMT), qui atteint plus de 90 millions de foyers en Amérique, a produit une émission intitulée CMT Remembers: Kenny Rogers, et A&E prévoit de publier un bref documentaire le 13 avril. Sur les réseaux sociaux, la famille de Kenny Rogers a remercié les fans “pour la généreuse effusion d’amour et de soutien”.

Bien que Kenny Rogers soit décédé de causes naturelles, une fois de plus, les membres de sa famille reconnaissent l’importance de la pandémie de coronavirus et ont demandé aux fans de faire un don à la Recording Academy et au MusiCare’s Coronavirus Relief Fund. La semaine dernière, la Recording Academy et son organisme de bienfaisance ont promis 2 millions de dollars au fonds, qui soutiendra ceux qui souffrent des conséquences de COVID-19.

Restez à l’écoute pour les mises à jour concernant le mémorial public de Kenny Rogers.