Kerry King de Slayer: la guitare en édition limitée présentée par le directeur de l’atelier d’assemblage de Dean Guitars (vidéo)

Novembre dernier, Dean Guitars a lancé une série limitée de 50 guitares artisanales américaines conçues en collaboration avec SLAYER guitariste Kerry King. Chaque guitare USA Kerry King V Limited Edition 50 pièces est au prix de 8 666 $ et peut être commandée auprès de la Dean Guitars site Internet.

Dans la vidéo de quatre minutes ci-dessous, Pat Baker, Dean Guitars‘Le directeur de l’atelier d’assemblage aux États-Unis présente le Kerry King Limited V.

En décembre, Dean Guitars PDG Evan Rubinson Raconté Stay Metal Ray que le partenariat avec Kerry était “un long moment à venir.” Il a dit: “Je sais Kerry pendant un certain temps, mais clairement, [he’s] été avec B.C Rich pendant plus de 20 ans. Et l’un de mes autres gars de relations avec les artistes, Josh Maloney, était aussi de bons amis avec lui. Nous avons donc eu quelques dîners et quelques conversations. Et[[Kerry]dit: «Regardez, nouvelle propriété AVANT JC. Riches. Je n’ai pas acheté de nouvelle guitare depuis six, sept ans. Je suis prêt à faire bouger les choses. Nous l’avons donc amené ici et avons conçu des guitares. Nous voilà.”

Selon Evan, l’affiliation avec Roi est “un rêve devenu réalité” pour doyen. “Et maintenant Dave Mustaine [[MEGADETH], Dimebag [[PANTERA], aussi bien que Kerry King, sous un même toit, c’est incroyable “, a-t-il dit.” Et j’espère que nous allons faire quelque chose de vraiment cool avec un paquet de trois guitares – une avec chaque artiste qui est super iconique, et ce sera une série limitée. C’est dans les travaux en ce moment – aucune garantie – mais quelque chose où nous aurions une guitare exclusive pour chacun de nos artistes emblématiques et nous la vendrions sous forme de package comme une sorte de chose exclusive – signée à la main, apparitions d’artistes et toute l’affaire. “

Détaillant les différents Kerry King des modèles de guitare qui vont arriver sur le marché, Evan a déclaré: “Mon idée est bonne, meilleure et meilleure. Nous avons donc les États-Unis, bien sûr – c’est un peu à eux seuls. Nous avons la course limitée avec laquelle nous commençons, mais nous allons aussi avoir régulièrement- production de guitares américaines. Mais les bonnes, les meilleures et les meilleures seront toutes des importations. Les meilleures seront probablement[-dollar] guitare, et qui aura Kerry Kingsignature de Kahler [bridge] dessus. Il aura le Sustainiac [pickup]. Il aura une réplique presque identique de ce qu’il joue; ce sera juste un modèle d’importation. Et ça va être le plus haut de gamme que nous faisons qui va venir de l’étranger. Ensuite, nous allons faire une sorte de niveau intermédiaire, probablement autour de 699 [dollars] ou alors, et cela viendra toujours avec un Sustainiac. Il viendra avec un Kahler, mais pas un Kerry King signature, et il y aura quelques déclassements, pour ainsi dire. Et puis nous allons aussi faire probablement un 399 ou un 499[-dollar] qui peut être un pont fixe Kahler au lieu du système de trémolo. Et cela, bien sûr, va répondre aux gars de l’intro et peut-être aux gens qui économisent pour ce 1399. “

Rubinson a ensuite discuté de son approche générale de la conception Kerryles guitares emblématiques. “Je ne veux pas que quoi que ce soit soit malhonnête”, a-t-il dit. “Donc, si un artiste aime ce qu’il joue, je ne veux pas essayer de le modifier juste pour être commercial. Donc le truc avec Kerry est, il a dit: «Regardez, c’est ce que je joue. C’est ce que je veux produire. ‘ Et j’ai dit: «Je suis d’accord. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons avoir votre Kahlers Ici. Nous devons le faire fonctionner. Même si Kahlers sont fabriqués aux États-Unis et très chers, nous trouvons toujours un moyen de le faire fonctionner à ce prix. Mais la grande partie est Kerry était réceptif. Il comprend qu’il veut également incarner une nouvelle et jeune génération à ses guitares, et certaines de ces personnes ne peuvent pas se permettre cette guitare parfaite et gonflée qui a le Kahler, le Sustaniac et tout. Mais ils ont toujours un Kerry King guitare.”

Quand le Roi–doyen partenariat a été annoncé pour la première fois, le guitariste a déclaré: “Je suis super content de faire partie du Dean Guitars famille. Cela a été un temps fou à venir! Ensemble, nous allons créer des guitares incroyables qui doyen, SLAYER et Kerry King les fans seront aussi excités que moi de les jouer. Ça va être une course folle pour les années à venir! ”



