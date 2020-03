Kesha a sorti une nouvelle chanson sur Nicolas Cage: écouter

La présence de Kesha sur les réseaux sociaux en période de distanciation sociale comprenait, bien sûr, un didacticiel sur le lavage des mains au rythme de «TiK ToK». Parmi les faits saillants de sa chronologie, il y a une nouvelle chanson sur Nicolas Cage. Si vous voulez entendre une chanson de Kesha qui fait référence au travail de l’acteur dans Leaving Las Vegas and National Treasure (mais malheureusement pas Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans), regardez la vidéo ci-dessous.

Le nouvel album de Kesha, High Road, est arrivé le mois dernier. Lisez à propos de Kesha dans «Comment Auto-Tune a révolutionné le son de la musique populaire» et «Le chœur de #MeToo et les femmes qui ont transformé le traumatisme en chansons».

.