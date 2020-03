Kevin Morby partage de nouvelles chansons «Gift Horse» et «I Was On Time»: Écoutez

Kevin Morby a partagé “Gift Horse” et “I Was On Time”, deux chansons qui n’étaient auparavant disponibles que sur un 7 “fourni avec Oh My God. Dans un communiqué de presse, Morby a déclaré que” I Was On Time “est” une ode à être un artiste live. ” Écoutez les deux morceaux ci-dessous.

Morby démarre sa tournée cette semaine, en commençant par l’Australie. Consultez son emploi du temps sur son site Web. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Revisitez l’interview de Pitchfork «Kevin Morby aime Fiona Apple et se sent comme James Bond» sur le terrain.

