Kevin Parker de Tame Impala a déclaré que le shopping ‘pacheco’ l’avait influencé sur son nouvel album

Ce 14 février prochain, jour d’amour et d’amitié, le meilleur que nous aurons dans nos vies ne sera pas un rendez-vous romantique, ils ne seront pas de riches chocolats suisses, ni un grand cadeau de luxe. Tout cela sera inévitablement éclipsé par The Slow Rush, le nouvel album de Tame Impala. Quelques jours après son lancement, Kevin Parker, le cerveau derrière ce projet, a parlé des inspirations derrière son nouveau matériel.

Dans une nouvelle interview avec Zane Lowe pour Apple Music, Parker a cité deux inspirations principales qui l’ont amené à trouver de la créativité pour monter son nouvel album: sa collaboration avec Travis Scott et faire du shopping bien Pacheco, avec l’intention de quitter sa zone de confort et de développer son processus créatif.

Sur le premier, Kevin Parker a déclaré que travailler avec Travis Scott était une bouffée d’air frais. “Ce fût étonnant. Il est tellement excité par les idées. Si vous avez une idée ou si quelqu’un a une idée, cela vous intéresse et vous la chercherez simplement. Il ne perd pas de temps à se mettre en doute ou à douter des choses. Ce qui est extrêmement précieux, car vous avez besoin de cet éclat de conviction. ». Je terminerais l’éloge de Scott en disant: «Conviction est le mot. J’ai essayé d’assumer une partie de cette conviction lorsque je travaille, car le doute et tout ce genre de choses sont toxiques pour la créativité. »

Poursuivant la conversation, Parker a déclaré que quitter sa zone de confort l’aidait beaucoup dans son processus créatif. «Je ferai tout ce qui m’inspire, tout ce qui me donne, qui provoque ces rayons. Même avec cet album, je faisais des choses qui me mettaient mal à l’aise juste dans le but d’être créatif, parce que je suis le plus créatif quand je me sens mal à l’aise. » Pour entrer dans les détails, il a cité un exemple qui l’a aidé à trouver de la créativité: le shopping haut. “Je déteste être en public, alors je l’ai fait et je suis allé faire du shopping”, et a ajouté que “le début d’une des chansons (de l’album) en est sorti”.