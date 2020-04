Kevin Parker de Tame Impala jouera de la musique de chez soi

Tame Impala le maestro Kevin Parker, Courtney Barnett, The Wiggles, Marlon Williams, Vance Joy et Tim Minchin dirigent une programmation étoilée pour Music From The Home Front, un concert télévisé spectaculaire qui se déroulera samedi prochain.

D’autres grands noms confirmés incluent Dean Lewis, Missy Higgins, Paul Kelly et Delta Goodrem, qui ont joué le week-end dernier pour le concert bénéfice historique «One World: Together at Home».

Contrairement à «One World», l’événement australasien rend hommage à ceux qui travaillent en première ligne pour lutter contre le nouveau coronavirus, ainsi qu’aux militaires et aux femmes de Down Under, dont on se souvient chaque année le jour de l’Anzac, le 25 avril.

“Ce n’est un secret pour personne, aux côtés de nombreux Australiens et Kiwis, l’industrie de la musique a été durement touchée par COVID-19”, lit-on dans un communiqué de presse publié jeudi 23 avril. «C’est précisément pour cette raison que Music From The Home Front a choisi de ne pas organiser cet événement en tant que collecte de fonds alors que de nombreux membres de la communauté comptent chaque dollar qu’ils ont.»

Pour la première fois depuis la pandémie de grippe espagnole de 1918, les services locaux Anzac Day n’auront pas lieu cette année, en raison des mesures strictes de distanciation sociale du gouvernement Morrison. Au lieu de cela, Michael Gudinski a élaboré un plan. Le Mushroom Group et Frontier Touring chef ont fait les appels et rassemblé à la hâte certains des meilleurs talents dans ces parties, avec l’aide du légendaire rockeur australien Jimmy Barnes, qui se produira dans la nuit.

“Nos pays sont si loin”, a déclaré Gudinski à Billboard, “et nos musiciens sont toujours là (pour aider). L’Australie vient de traverser des incendies et des inondations. Ceci est le troisième KO. “

Music From The Home Front débutera ce samedi à partir de 19h30 AEST en Australie sur Free-to-Nine (et 9Now) et à 21h30 NZST en Nouvelle-Zélande sur Three (et ThreeNow).

“Nous avons des chansons emblématiques avec des versions différentes”, a déclaré Gudinski. «De grandes stars, évidemment, et quelques surprises dans la nuit. Ça va être chaud. Cela enverra un message fort, cela honorera les Anzacs et les travailleurs de première ligne qui risquent leur vie chaque jour. C’est une question d’espoir. »

Les détails sur le partenaire de streaming du concert seront annoncés sous peu. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

