Kevin Parker de Tame Impala pense qu’Alex Turner “est dans une autre ligue en tant qu’écrivain”

Nous avons tous nos écrivains préférés. Ces artistes qui, quel que soit le son avec lequel ils accompagnent leurs paroles, touchent toujours nos cœurs. Ceux qui n’ont pas besoin d’être nos musiciens préférés mais qui nous font en quelque sorte nous connecter avec leurs paroles comme aucun autre. Dans le cas de Kevin Parker, leader et chanteur de Tame Impala, cet écrivain s’appelle Alexander David Turner, le leader des Arctic Monkeys.

Être d’accord avec Kevin Parker est l’affaire de tous, mais nous ne pouvons certainement pas lui reprocher d’avoir dit que Turner “Est dans une autre ligue en tant que compositeur”. Qui n’aime pas les paroles de “Arabella” ou “Fake Tales Of San Francisco”? S’adressant à Beats 1 sur les «5 meilleures chansons sur Apple Music», dans lesquelles il a choisi des chansons de Kanye West, Daft Punk et Led Zeppelin, il a salué la manière d’écrire d’Alex Turner.

Style très Parker, et pour donner une touche humoristique à ses compliments, il n’a pas hésité à jeter une pierre à ses compétences avec les fauteuils. «Absolument. (Bien que) il ne puisse pas jouer de la batterie aussi bien que moi »at-il ajouté. Confirmant que les deux n’ont pas encore travaillé ensemble dans la musique, Parker a révélé qu’ils sont maintenant voisins et vivent dans la même rue. “J’étais dans sa piscine l’autre jour”, a-t-il déclaré. «Il n’était pas là à ce moment-là. Je n’ai pas sauté sa clôture … Oui, sautez la clôture. Non, je ne l’ai pas fait. “

Dans d’autres et meilleures nouvelles, Parker a déclaré dans l’interview que l’attente de l’album après The Slow Rush ne serait plus de cinq ans, comme cela s’est produit entre Currents et son dernier effort. “À un moment donné, ça doit sécher, non?”, A déclaré Parker lorsqu’on lui a demandé de ne pas vouloir perdre sa magie de composition. «Je suppose que vous devriez en profiter et en tirer le meilleur parti possible. Ne vous inquiétez pas, je vous promets que cela ne prendra pas cinq ans. ».