KFC introduit des publicités dans Spotify Premium grâce à des partenariats d’artistes

Les publicités KFC viennent d’apparaître sur Spotify Premium, grâce à un «piratage» du service sans publicité via des partenariats d’artistes.

Spotify Premium coûte 9,99 $ aux États-Unis et est censé être sans publicité. Cependant, une agence de publicité basée à Dubaï travaillant pour KFC Arabia a exploité une faille pour présenter des publicités pour un sandwich au poulet frit.

La campagne publicitaire a travaillé avec trois des meilleurs artistes de la région pour effectuer une «prise de contrôle des pages». Les artistes Flipperachi, Moh Flow et Shébani ont tous participé – transformant leurs en-têtes, couvertures d’album et avatars de profil en publicités KFC.

“En piratant une plate-forme où les publicités ne sont pas autorisées, nous avons donné au hamburger du Kentucky la campagne qu’il méritait vraiment”, indique la vidéo de presse sur la campagne. La campagne a cependant fait plus que simplement diffuser des annonces aux utilisateurs. Les biographies des artistes se lisent également comme des ingrédients du menu. Les événements à venir ont incité les utilisateurs à visiter les sites de KFC, détournant également les dates des concerts.

C’est une mauvaise utilisation flagrante de la plate-forme, et quelque chose que Spotify est susceptible de résoudre. L’échappatoire premium de KFC est susceptible d’être une cascade de courte durée.

Cette “reprise de page” n’est pas la première fois que KFC se tourne vers Spotify pour sa campagne publicitaire. En France, l’agence de publicité Sid Lee a travaillé sur une playlist Spotify ‘Bucket Bangers’. L’initiative publicitaire comportait des paroles qui mentionnaient la marque KFC, qui a fait son apparition dans toute la France. Ces publicités ont encouragé les gens à écouter la nouvelle playlist, ce qui a finalement profité à Spotify.

Ce nouveau «piratage» d’une plate-forme soi-disant sans publicité est de plus en plus courant. L’année dernière, North Face a joué aux résultats de Google Image en remplaçant les images populaires sur Wikipedia par leurs produits. Le coup a suscité de vives critiques et comparaisons avec le vandalisme pour la promotion des produits.

Et n’est-ce pas techniquement ce qui s’est passé ici?

Bien sûr, les artistes reçoivent une compensation pour mettre des hamburgers KFC sur leurs profils – mais les utilisateurs paient également pour une expérience sans publicité de Spotify. Si les publicités Spotify Premium KFC avaient fait leur apparition aux États-Unis, je pense que les utilisateurs seraient vraiment énervés.