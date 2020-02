Khalid et Disclosure partagent une nouvelle chanson «Know Your Worth»: Écoutez

Khalid et Disclosure se sont liés pour une nouvelle chanson. Celui-ci s’appelle «Know Your Worth». Écoutez ci-dessous (via Right Hand Music Group / RCA Records).

L’année dernière, Khalid et Disclosure ont collaboré à «Talk», ce qui leur a valu une nomination aux Grammy du disque de l’année. La chanson a également figuré sur le deuxième album de Khalid, Free Spirit.

Le dernier LP studio de Disclosure, Caracal, est sorti en 2015. Revisitez l’interview «Brothers Gonna Work It Out: Disclosure Break Down Every Song on Their New LP».

