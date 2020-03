Khalid, The 1975 And More Confirmed To Play Mo Pop Festival 2020

Le Mo Pop Festival de Detroit a annoncé sa programmation pour 2020, y compris les têtes d’affiche Le 1975 et Khalid. L’événement de deux jours, qui déménagera dans le parc historique de Fort Wayne, mettra également en vedette le rappeur Doja Cat, le duo électro-pop Purity Ring, l’auteur-compositeur-interprète Phoebe Bridgers et DJ KAYTRANDA.

La prévente pour le festival, qui aura lieu les 25 et 26 juillet, commence le 13 mars à 10 h 00 HAE, tandis que la vente générale de billets commencera le 16 mars à 10 h 00 HAE.

Hippo Campus, Orville Peck, Still Woozy, Girl In Red, Peach Pit, Beabadoobee et Beach Bunny, entre autres, sont également programmés pour jouer l’événement en deux étapes, ce qui permet aux festivaliers d’attraper tous les groupes, grâce à des chevauchement des heures définies.

Ce n’est pas du Mo Pop s’il n’est pas avec vous ✌️Prévente 3/13 à 10h HE. Inscrivez-vous pour accéder à la prévente sur https://t.co/3AfJOZURtw ✨Paiement disponible à partir de 20 $ d’acompte pic.twitter.com/yuVnTUcTxa

– Mo Pop Festival (@MoPopFestival) 11 mars 2020

Les participants peuvent également s’attendre à de nombreux plats locaux dans le chantier naval, qui propose des versions pop-up des restaurants les plus populaires de Détroit, tandis que le Food Truck Rally Alley accueillera les meilleures offres culinaires mobiles du Michigan. Les festivaliers pourront également profiter de nombreuses opportunités de shopping au marché aux puces pop-up Fleatroit Junk City, ainsi qu’au Craft Bazaar, qui proposera des produits faits à la main par des artisans locaux. Haute To Death & Friends, la soirée de danse bien-aimée du festival, fera également son retour cette année, tout comme une tente d’arcade climatisée, remplie de nombreux favoris.

Connu pour son soutien à des actes musicaux émergents, Mo Pop a accueilli Billie Eilish (2018), James Bay (2015) et JR JR (2013) depuis son week-end inaugural en 2013. Le festival de l’année dernière, avec Lizzo, Tame Impala et Vampire Weekend, qui comptait plus de 33 000 participants et a marqué la dernière année de Mo Pop au West Riverfront Park, où il a lieu depuis 2015. Le nouvel emplacement du festival, l’historique Fort Wayne, se trouve sur la rivière Detroit et comprend des casernes originales du XIXe siècle.

Les fans de The 1975 auront l’occasion d’entendre la musique de leur très attendu album à venir, Notes On A Conditional Form, disponible le 24 avril, tandis que Khalid soutient sa dernière version, Free Spirit, qui a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200.

Pour plus d’informations sur Mo Pop Festival, visitez leur site officiel.