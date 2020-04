Kid Cudi partage une nouvelle chanson «Leader of the Delinquents»: écouter

Kid Cudi a partagé un tout nouveau morceau intitulé “Leader of the Delinquents”. Cudi a taquiné un extrait de la chanson lors d’une session Instagram Live le 10 avril. Écoutez le single ci-dessous (via Republic).

Cudi a annoncé son prochain album studio Entergalatic en juillet 2019. Une date de sortie n’a jamais été révélée, mais Cudi a tweeté ce qui suit au moment de l’annonce: «Je sais qu’un an à partir de maintenant semble éternel, mais il sera là avant que vous le sachiez ! “

En 2018, Cudi s’est associé à Kanye West pour leur LP conjoint Kids See Ghosts. Son dernier album solo était Passion, Pain & Demon Slayin ’de 2016. Plus tôt cette année, le rappeur a sauté sur le single Rare de Selena Gomez «A Sweeter Place». Cudi jouera dans le prochain film Bill & Ted Face the Music, qui devrait sortir en salles le 21 août.

Revisitez “5 plats à emporter de Kanye West et le nouvel album de Kid Cudi, Kids See Ghosts” sur le terrain.

Resta, MaileResta, Maile.