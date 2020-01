Kid Rock visite le club de golf de Trump et pose pour une photo avec Donald Trump Jr.

Kid Rock posé pour une photo au Trump International Golf Club à Palm Beach, en Floride, avec le Le président Donald Trumple fils de, Donald Trump Jr.

Le musicien, un fervent partisan du président, portait un t-shirt se moquant du président du comité du renseignement de la Chambre Adam Schiff, qui a aidé à mener à la fois l’enquête sur la destitution des démocrates de la Chambre et l’enquête de la commission du renseignement de la Chambre sur l’ingérence russe aux élections de 2016. Les T-shirts “Bull-Schiff” montrent le mot “bull” à côté d’une caricature de Schiff avec un cou allongé – une référence apparente à Atout l’appelant un «cou de crayon».

“Sortir avec l’homme… @kidrock,” Trump Jr. a écrit sur Instagram. “J’adore le copain de chemise.”

“Nous renonçons au code vestimentaire / politique du terrain de golf pour celui-ci,” Trump Jr. plaisanté dans le post, en marquant “#bullschiff”.

En 2016, Kid Rock a montré son soutien au président en vendant une ligne de Atout-T-shirts à thème. Parmi eux, il y avait une chemise qui Roche a été photographié en train de porter, sur lequel les États qui ont voté en rouge ont été étiquetés “Les États-Unis d’Amérique” et les États qui sont devenus bleus s’appelaient “Dumbfuckistan”. Une autre chemise a dit “Dieu, armes à feu et Trump”, tandis qu’un troisième a lu “_ Donald Trump: Le” D “est manquant parce qu’il est dans la bouche de tous les ennemis.”

Roche a d’abord annoncé son soutien à Atout début 2016, racontant Pierre roulante: “Je creuse Atout. Je me sens comme beaucoup de gens, que vous soyez démocrate ou républicain, si vous obtenez Hillary ou Bernieou vous obtenez Rubio ou Cruz ou qui que ce soit, ça va être la même merde … Mon sentiment: laisser le putain de gars d’affaires le gérer comme une putain d’entreprise. Et sa campagne a été divertissante comme de la merde. “

Roche, qui penche généralement vers la droite, a également soutenu Mitt Romney en 2012.

Le mois dernier, Kid Rock a annoncé que son restaurant Made In Detroit, situé à l’intérieur du Little Caesar’s Arena de Motor City, allait fermer ses portes. La nouvelle est arrivée une semaine après que le chanteur a fait une série de déclarations controversées sur Oprah Winfrey à son steakhouse de Nashville. L’accord de licence pour le restaurant de Detroit devait être renouvelé en avril.



Nouvelles

