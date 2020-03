Kiko Loureiro de Megadeth va vendre des guitares, des amplis et plus encore sur la réverbération

Reverb, un site Web et une application mobile de premier plan pour acheter et vendre du matériel musical d’occasion, vintage et neuf, s’est associé à MEGADETH guitariste Kiko Loureiro pour vendre du matériel musical utilisé sur des albums et des tournées tout au long de sa carrière. Kikoest officiel Reverb boutique sera lancée le 10 mars, avec plus de 80 guitares, pédales, amplis et plus encore.

“Je suis un fanatique du matériel et j’ai collectionné des guitares, des pédales et des amplificateurs tout au long de ma vie et de mes voyages dans le monde”, a déclaré Kiko. “J’ai de l’équipement chez moi au Brésil et à L.A., du MEGADETH camp à Nashville, et de la Finlande, d’où ma femme est originaire. Aussi difficile que ce soit de se séparer de ces morceaux, je crois qu’au lieu de les laisser reposer dans le stockage, je veux que les gens les jouent et les utilisent pour faire de la nouvelle musique et de nouveaux souvenirs. “

Parmi les articles, une guitare électrique Tagima K-1 fabriquée par le maître luthier Márcio Zaganin. Son manche est en bois du jacarandá-da-baía (bois de rose brésilien) qui constituait auparavant les planchers de l’hôtel de ville de São Paulo, au Brésil. “Je veux savoir qui va acheter cette guitare. Je veux être ami avec cette personne”, a déclaré Loureiro.

Autres articles qui seront présentés dans Kikoc’est Reverb boutique comprend:

* Une guitare électrique Ibanez Prestige RG752WMFX à chevalet fixe qui a été largement utilisée sur MEGADETHalbum de 2016 “Dystopie”. “Cette guitare est très spéciale pour moi”, a déclaré Loureiro. “Il a été utilisé pour enregistrer 90% des riffs sur «Dystopie». Donc, si vous achetez cette guitare, vous pouvez avoir un Grammy-la guitare gagnante. “

* Trois guitares modèle Ibanez 100-TRR Kiko signature avec des finitions rouges maintenant abandonnées qui Loureiro utilisé sur MEGADETHc’est “Dystopie” tournée de 2015 à 2018.

* Deux guitares électriques Ibanez Kiko 200 à manche rapide, frettes festonnées et finitions éclatantes vert vif qui Loureiro utilisé pour composer un nouvel album pour MEGADETH, ainsi que pour des concerts solo, des cliniques et Youtube vidéos.

* Une guitare acoustique Achim qui Loureiro avait fait à la main en Allemagne après avoir vendu plusieurs autres guitares classiques en nylon pour l’acheter. “La basse qui vient de cet instrument est quelque chose que je n’ai jamais entendu de ma vie. C’est quelque chose de vraiment spécial”, a déclaré Loureiro. “Vous pouvez entendre cette guitare acoustique sur la chanson ‘Awakening Prelude’, le premier morceau de mon album solo «Sons de l’innocence». “

* Une tête d’ampli Laney LionHeart et une enceinte 4×12 qui Loureiro utilisé quand il a déménagé pour la première fois à L.A. “J’ai utilisé cet ampli spécifique pour tous les petits concerts et vidéos que j’ai faits à L.A.”, a déclaré Loureiro. “Il a un beau ton britannique classique.”

Pour visionner une vidéo de Loureiro parler d’une partie de l’équipement qui sera présenté dans Kikoc’est Reverb boutique, et inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour lorsque la boutique est en ligne, accédez à cet emplacement.



