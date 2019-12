Kiko Loureiro de Megadeth vous montre comment pratiquer un solo de guitare difficile (vidéo)

Plus tôt aujourd'hui, MEGADETH guitariste Kiko Loureiro a participé à un live Youtube flux vidéo dans lequel il a montré à ses abonnés comment pratiquer un solo de guitare difficile. Découvrez-le ci-dessous.

De retour en janvier, Kiko a déclaré que l'une des expériences les plus mémorables qu'il ait eues en tant que membre de MEGADETH était le tout premier concert qu'il a joué avec le groupe, qui a eu lieu en juillet 2015 au Festival D'été De Québec (également connu sous son acronyme FEQ, ou Festival d'été de Québec en anglais), à Québec, Québec, Canada.

Kiko a déclaré: "Le premier spectacle que j'ai joué, au Canada, nous n'étions pas en tournée – c'était juste une pièce unique. J'ai donc dû apprendre toutes les chansons – 18 chansons ou quelque chose comme ça – pour un spectacle. Et puis c'était pas un petit spectacle – c'était un énorme festival pour 70 000 personnes, au Québec, festival d'été, plein air. Et un jour du festival – c'était comme une semaine d'été – c'était LES PIERRES QUI ROULENT, l'autre jour c'était FOO FIGHTERS tête d'affiche, puis l'autre jour MEGADETH, avec moi, pour le premier spectacle. Et c'était vraiment difficile d'être préparé et prêt pour cela. Je suis donc parti pour trois jours de répétition. Mais pendant les répétitions, vous ne jouez pas seulement. Parce que j'ai appris les chansons par moi-même, puis je montrais la façon dont je jouais les chansons pour Dave (Mustaine, MEGADETH leader), ainsi de suite ces trois jours, Dave me montrait des trucs nouveaux et différents que je devais jouer trois jours après. Et aussi vérifier l'équipement – tout était nouveau. Et puis tout à coup, pas de soundcheck, car c'était un festival, directement sur scène, 70 000 personnes, la télévision canadienne et tout ça. Et il pleuvait, donc c'était un peu glissant sur scène, et j'ai dû jouer, pour la première fois, toutes ces chansons. C'était vraiment difficile. Donc je n'oublierai jamais cela. C'était vraiment difficile d'être prêt pour ce concert. "

L'année dernière, Kiko Raconté Loud Trax qu'il a d'abord eu du mal à comprendre comment jouer le MEGADETH chansons à sa façon tout en restant fidèle à la façon dont les guitaristes originaux ont enregistré les pistes.

"En ce qui concerne les parties rythmiques, je joue avec Dave (Mustaine), donc je dois faire correspondre sa façon de jouer, ce qui est vraiment difficile, car il a sa façon unique de jouer les rythmes, les riffs ", at-il dit." C'était la partie la plus difficile, je dois dire. Mais maintenant, je joue beaucoup mieux – les rythmes et les riffs maintenant. J'apprends avec le maître, donc c'est super pour moi. Et les solos, je ne joue pas beaucoup (le long des albums) – j'écoute juste et j'essaye d'obtenir l'ambiance des solos de la chanson, et puis je continue à écouter et à écouter, et puis je prends l'instrument et puis J'essaye de jouer. Je joue de la guitare depuis de très nombreuses années, donc je pense que c'est juste une combinaison du sentiment que je ressens de la chanson et de ma façon de jouer. "

Mustaine Raconté Revolver magazine que la découverte Loureiro "était vraiment époustouflant. C'était la première fois depuis Marty Friedman a rejoint le groupe que j'étais vraiment intimidé en tant que joueur ", a-t-il dit." C'est un talent incroyable, et il arrive avec toutes ces nouvelles idées. " Mustaine a également appelé Loureiro le "meilleur guitariste que nous ayons jamais eu", ajoutant qu'il était une personnalité en forme. "Chris (Broderick) et j'avais une bonne chimie, mais nous n'étions pas vraiment aussi proches que j'aurais voulu que nous soyons " Mustaine expliqué. "Kiko, J'ai l'impression de le connaître depuis des années. "

Loureiro fait son MEGADETH enregistrement des débuts sur le 15e album studio du groupe, "Dystopie", qui a été publié en janvier 2016. Un effort de suivi est provisoirement prévu en 2020.



