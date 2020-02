Kill Devil Hill recherche le «bon» label pour le troisième album tant attendu

KILL DEVIL HILL a fini de démo plus que la valeur d’un album de matériel pour le suivi tant attendu du groupe à 2013 “Revolution Rise”. “Dewey [[Bragg, voix]et j’écris à peu près tout ce temps “, guitariste Mark Zavon Raconté 90,3 WMSC FMc’est “L’expérience Metal Teddy Bear” dans une nouvelle interview (entendre l’audio ci-dessous). “Nous avons un album écrit et démo, donc environ 15, 16 chansons, je suppose. Et nous cherchons juste la bonne maison pour ça. Nous sommes assez proches avec quelques labels, mais ce n’est pas tout à fait le bon Donc, dès que nous trouverons le bon ajustement, nous allons commencer à le suivre. Nous devons aller dans un studio et tout suivre correctement et tout. Pour le moment, c’est juste une chanson, les idées pour les chansons, et ils sont enregistrés et ils sonnent très bien, mais nous devons y aller et les suivre avec un producteur et dans un studio approprié et le faire pour de vrai. J’espère que ce sera bientôt – j’espère bien que ce sera cette année. Mais les doigts se croisèrent – le plus tôt sera le mieux pour moi. “

Il a poursuivi: “J’adore ce genre de choses. Et je sais que les fans, ils m’ont beaucoup frappé en ligne. Il y a beaucoup de gens qui veulent l’entendre. Quiconque est fan des deux premiers disques va adorer le matériel pour le troisième album. Donc, j’ai hâte que les fans l’entendent.

A demandé si l’absence de bassiste Rex Brown (PANTERA), qui a joué sur les deux premiers KILL DEVIL HILL albums, a eu un impact significatif sur le processus d’écriture du prochain LP, marque m’a dit: “Rex n’a pas vraiment écrit beaucoup pour KILL DEVIL HILL. C’est un grand bassiste. Cela me manque. Il me manque aussi de passer du temps avec lui – c’est un bon ami, c’est un gars vraiment génial et c’est un très bon bassiste. Je veux dire, honnêtement, un bassiste incroyable. Mais c’est ce que c’est au bout du compte. Et en ce qui concerne l’écriture, entre Dewey et moi, nous avons écrit essentiellement toutes les choses. Donc, cette partie ne manque pas tellement; c’est la basse qui joue. Je vais être honnête avec vous: quand je fais les démos, je pense littéralement à moi-même, quand je commence à jouer de la basse pour les démos, je me dis: Rex faire?’ Dans mon esprit, je veux essayer de jouer comme Rex le jouerait. “

Il y a à peu près un an, Zavon a confirmé que KILL DEVIL HILL avait recruté Nico D’Arnese jouer de la basse après le départ de marron.

Rex a parlé de sa sortie de KILL DEVIL HILL lors d’une interview en 2019 avec Loudwire.

“Ils font partie de mes meilleurs amis au monde”, a-t-il déclaré. «Je me sentais juste comme si je gardais un amortisseur sur eux, alors je pourrais aussi bien m’occuper de cette chose maintenant. C’est une séparation très amicale et tout le monde est satisfait de tout le problème. Cela aurait probablement dû se produire il y a un an, mais on ne sait jamais . Vous devez juste garder les choses ouvertes. Mais je fais mon truc et ils font le leur et tout est cool. “

Il a ajouté: “J’ai appelé les gars. Je ne voulais pas écrire un e-mail. Je les ai appelés individuellement et j’ai simplement tendu la main et dit:” Faites ce que vous devez faire et je suis désolé si je vous ai retenu de quelque manière que ce soit “et ils étaient en quelque sorte acclamés de savoir que c’était la nouvelle que je voulais faire. Ils voulaient sortir et jouer.

“Nous sommes toujours proches, des amis proches, mais c’est juste s’ils sont réservés, je ne veux pas que les gens pensent que je serai là, parce que je ne le suis pas. C’est la seule chose que je veux à traverser. Oui, c’est un partage à l’amiable, mais ce n’est pas une grosse nouvelle. Je pense que les gens ont vu l’écriture sur le mur, et peut-être que s’ils ne le pouvaient pas, ils le feront maintenant. “

Original KILL DEVIL HILL le batteur Vinny Appice (SABBAT NOIR, DIO) a quitté le groupe en mars 2014. Il a depuis été remplacé par Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF).

“Revolution Rise” a été publié en octobre 2013 via Century Media Records.



