Kill The Lights Feat. Ex Bullet For My Valentine Drummer: Clip vidéo «Shed My Skin»

Records sans peur a annoncé la signature de TUER LES LUMIÈRES, le groupe composé d’anciens membres de BALLE POUR MA VALENTINE, RESTE ENCORE et JETER LA LUTTE.

Le clip officiel de la chanson “Shed My Skin” peut être vu ci-dessous.

“‘Shed My Skin’ c’est accepter le «vrai» vous et être à l’aise avec vous-même », explique le chanteur James Clark. “Il s’agit de comprendre que nous sommes tous brisés et que nous avons tous des défauts. Nous devons cesser de lutter en silence et avoir besoin de tendre la main et de demander de l’aide avant qu’il ne soit trop tard. Je lutte personnellement contre l’anxiété, la dépression et les problèmes d’estime de soi, et certains jours, la vie peut être trop et j’admets bien cela – parce que c’est le vrai moi. Comme le disent les paroles, “je ne saigne pas. Nous sommes tous pareils – je suis toi. “

En tant que membre fondateur des titans gallois en métal BALLE POUR MA VALENTINE, Thomas vécu un rêve rock’n’roll que peu de gens voient de leurs propres yeux – remporter des prix, vendre des millions d’albums, tourner avec ses idoles et jouer de nombreux spectacles à guichets fermés, devenant l’une des plus grandes exportations de métaux au Royaume-Uni histoire. Après s’être séparé du groupe qu’il a formé pour se concentrer sur sa famille il y a quatre ans, 2020 voit le batteur extraordinaire revenir où il appartient dans un nouveau groupe international TUER LES LUMIÈRES.

“Je suis super reconnaissant et excité d’être de retour. J’ai hâte que tout le monde entende ça”, sourit élan, du nouveau projet achevé par Clark (JETER LA LUTTE), guitaristes Jordan Whelan (RESTE ENCORE) et Travis Montgomery (SIGNAL DE MENACE).

“Quand j’ai quitté la compagnie avec l’ancien groupe, musicalement, j’étais juste assis à faire du bordel et j’ai réalisé que j’avais travaillé trop dur et que j’étais allé trop loin pour faire demi-tour”, a poursuivi élan. “Je pensais entrer en contact avec Jordan et lui a envoyé un texto lui demandant: “Vous avez des riffs ou quoi?!” Avant de le savoir, il m’avait envoyé 30 ou 40 chansons. Je me disais: “Euh, d’accord!” Je ne pouvais pas y croire. “

“Je suis un auteur-compositeur amateur”, a expliqué Jordan“, ce qui signifie que j’écris tous les jours, que ce soit pour un groupe ou pas. Je connais élan depuis que je suis un gamin de 19 ans. Curieusement, sa première tournée aux États-Unis s’ouvrait pour mon groupe, puis il a dit que nous devrions partir en tournée avec eux à travers le Royaume-Uni – qui a fini par être le Kerrang! Tour de 2006. La chimie était là dès le départ et je savais tout de suite que cela pourrait être quelque chose qui envahit le monde. “

Frontman James Clark rejoint après avoir auditionné sur une démo de ce qui allait devenir le premier single du groupe, “Les sans visage”.

“Nous voulons tous faire quelque chose de nouveau, et pour moi, il s’agissait d’explorer une partie du métal de retour plus comme[[LE FER] JEUNE FILLE ou[[JUDAS] PRÊTRE que j’ai senti s’être perdu au fil des ans, mais d’une manière nouvelle “, a expliqué le chanteur.

TUER LES LUMIÈRES a été confirmé pour se produire au Royaume-Uni. Télécharger festival le 14 juin.

TUER LES LUMIÈRES est:

James Clark (ex-JETER LE COMBAT) – Chant



Jordan Whelan (ex-STILL REMAINS) – Guitare



Michael “Moose” Thomas (ex-BULLET FOR MY VALENTINE) – Batterie



Travis Montgomery (ex-MENACE SIGNAL) – Guitare



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).