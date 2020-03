Killswitch Engage: Adam Dutkiewicz Hero Toy Bientôt

Devils Head Productions, qui se spécialise dans les jouets, l’art et le punk rock, le métal, la culture hardcore, a annoncé la sortie prochaine d’un jouet de héros de style japonais inspiré de KILLSWITCH ENGAGE guitariste Adam Dutkiewicz, alias. Adam D. Dû plus tard dans l’année, le jouet sera connu sous le nom de 酔 獣, ce qui signifie “bête ivre” en japonais.

Devils Head Productions a publié la description suivante de la Adam D jouet: “Enraciné dans l’histoire et la tradition des super-héros japonais comme Ultraman et Kamen Rider, 酔 獣 va bientôt prendre son envol. Cet été / automne, armé du pouvoir de la positivité, l’animal ivre (ou le monstre de la bière) sera déchaîné sur le monde pour abattre quiconque et tout le monde avec une attitude négative.

“Chercher 酔 獣 pour faire ses débuts dans la seconde moitié de 2020. Ces jouets seront fabriqués au Japon en utilisant le même processus de production de vinyle souple que tous nos autres jouets sofubi. Godzilla (ou Gojira comme on dit dans la langue maternelle) n’avait rien sur Adam D. “

KILLSWITCH ENGAGEdernier album de, “Expiation”, est sorti en août dernier via Disques Metal Blade aux États-Unis et Sony Music Entertainment dans le reste du monde. Le disque présente des apparitions de l’ancien chanteur du groupe Howard Jones et TESTAMENT chanteur Chuck Billy. Il s’agit de la troisième version complète du groupe depuis le retour du chanteur Jesse Leach, qui a rejoint le groupe en 2012.



