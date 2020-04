Killswitch engage le batteur sur les rigueurs physiques des tournées: “ Ça devient vraiment difficile de faire ça ”

Le 11 mars, KILLSWITCH ENGAGE le batteur Justin Foley a été interviewé par le “Podcast parlant BREWtally” avant le concert du groupe à Grand Rapids, Michigan. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Interrogé pour savoir si lui et ses camarades de groupe sont devenus plus conscients du fait qu’un jour viendra KILLSWITCH ENGAGE sera obligé de l’arrêter en raison des rigueurs physiques de la route, Justin a déclaré: “Je pense vraiment à ça ces derniers temps, juste parce que je me sens si vieux. Ça devient vraiment difficile de faire ça. Même la nuit dernière – c’était le premier spectacle[delatournéeavec[ofthetourwithAUGUST BURNS RED], donc souvent, le premier spectacle, il y a de la rouille. Et autant que je joue à la maison, il y a tout le facteur d’adrénaline supplémentaire avec les gens. Vous ne pouvez pas vraiment le simuler. Peu importe combien vous essayez de jouer à la maison ou combien de temps vous essayez de jouer à la maison, c’est toujours un peu différent. Et mon corps ne m’écoute pas. Même mentalement, il ne fait pas ce que je veux qu’il fasse comme avant. Tout est beaucoup plus difficile. Même les chansons qui étaient auparavant des chansons plus faciles sont juste plus dures qu’auparavant. Donc pour moi, j’y pense beaucoup aussi.

“Je sais que je me sens vraiment chanceux de le faire aussi”, a-t-il poursuivi. “C’est donc un autre élément. Nous sommes tout simplement très chanceux de le faire et nous aimons vraiment le faire aussi. Je pense que nous savons à quel point nous l’avons, fondamentalement – à quel point nous l’avons depuis un bon moment. Nous sommes très chanceux de l’avoir de cette façon, que nous faisons toujours cela.

“Pour autant que ça se termine, je ne sais pas – ce serait bien de ne pas avoir quelque chose qui l’arrête pour nous. Ce serait bien de prendre votre propre décision à ce sujet.”

“Quand[[LA] DILLINGER [[PLAN D’ÉVASION]vient de se terminer, toujours au sommet de son art, puis ils ont juste dit: «Vous savez, nous l’avons fait. Nous en avons assez. Nous allons faire d’autres choses, “j’étais, genre,” Wow, mec “”, a-t-il ajouté. “J’étais vraiment envieux d’une certaine manière, je suppose, qu’ils étaient juste capables de faire ça. Et je les admirais vraiment de prendre cette décision, car ce n’est pas une chose facile à penser. Ils pourraient toujours jouer, ils pourraient toujours être confortablement dans un groupe et avoir cela comme emploi, je suppose. J’ai un peu peur de l’inconnu dans ce sens.

“Mais, oui, j’espère, aussi longtemps que les gens viendront aussi nous voir, et que nous l’apprécierons tous – nous avons passé un bon moment la nuit dernière; la foule était excellente – tant que mon corps peut tenir, nous ne prévoyons pas d’arrêter. “

KILLSWITCH ENGAGEdernier album de, “Expiation”, est sorti en août dernier via Disques Metal Blade aux États-Unis et Sony Music Entertainment dans le reste du monde. Le disque présente des apparitions de l’ancien chanteur du groupe Howard Jones et TESTAMENT chanteur Chuck Billy. Il s’agit de la troisième version complète du groupe depuis le retour du chanteur Jesse Leach, qui a rejoint le groupe en 2012.



