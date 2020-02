Kim Gordon annonce une tournée | Pitchfork

Kim Gordon a annoncé une tournée pour soutenir son premier album solo, No Home Record de l’année dernière. Le No Home Tour marque son premier trek solo en tête d’affiche et débutera le mois prochain. Il propose des arrêts en Angleterre, en France, en Allemagne et plus encore, avec une série de dates américaines commençant en juillet. Consultez son itinéraire ci-dessous et trouvez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Kim Gordon fait partie des artistes qui se produisent au Pitchfork Music Festival de cette année, qui aura lieu du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet au Chicago Union Park. Les détails et les billets sont disponibles ici.

Kim Gordon:

03-06 Londres, Angleterre – 6 Music Festival

05-22 Paris, France – Villette Sonique Fest

05-24 Bruxelles, Belgique – AB Ballroom

05-25 Amsterdam, Pays-Bas – Paradiso

05-27 Manchester, Angleterre – Gorilla

05-28 Bristol, Angleterre – SWX

05-29 Londres, Angleterre – All Points East

05-31 St. Brieuc, France – Art Rock Fest

06-02 Zurich, Suisse – Rote Fabrik

06-03 Lyon, France – L’Epicerie Moderne

06-04 Barcelone, Espagne – Primavera Sound

06-06 Aarhus, Danemark – Northside Fest

06-08 Berlin, Allemagne – Astra Kulturhaus

06-09 Cologne, Allemagne – Gloria Theatre

06-11 Porto, Portugal – NOS Primavera Sound

07-17 Minneapolis, MN – First Avenue

07-19 Chicago, IL – Pitchfork Festival

07-21 Boston, MA – Paradise Rock Club

07-23 New York, NY – Webster Hall

07-24 Philadelphie, PA – Union Transfer

07-25 Washington, DC – 9:30 Club

09-11 Vancouver, BC – Commodore Ballroom

09-12 Seattle, WA – La Showbox

09-13 Portland, OR – Wonder Ballroom

09-15 San Francisco, Californie – The Fillmore

.