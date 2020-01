Kim Kardashian poursuivie en justice par un photographe pour avoir publié une photo d’elle-même

Kim Kardashian-West est poursuivie pour avoir téléchargé une photo d’elle-même et de son mari, Kanye West, sur Instagram.

La photo en question a été prise en 2018, lors de la soirée de lancement de Nas ‘Nassir, et montre Kim et Kanye souriant à quelqu’un ou à quelque chose. Le photographe Saeed Bolden a capturé l’image et a intenté le procès, affirmant que lui, et non les individus représentés, est le propriétaire légitime.

Le dossier de Bolden ne spécifiait pas le montant de compensation souhaité pour l’utilisation de l’image. L’affirmation est simplement que le droit d’auteur de la photo appartient à Bolden, car c’est lui qui a pris la photo – et donc, Kardashian n’a aucun droit de propriété sur sa propre image en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur.

Au moment de la rédaction du présent rapport, ni Bolden ni Kardashian-West n’avaient publiquement commenté la question.

Il convient de noter que Kardashian embauche son propre photographe, précisément pour éviter les situations juridiques collantes comme celle-ci. Mais le photographe engagé n’était apparemment pas présent pour le lancement de Nassir. Quoi qu’il en soit, Kardashian n’est pas la seule célébrité ciblée pour avoir publié des images de photographes (d’eux-mêmes).

L’année dernière, Katy Perry a été étiquetée avec un procès découlant d’un téléchargement sur les réseaux sociaux en 2017, et Justin Bieber a réglé une action en contrefaçon similaire pour un montant non divulgué. Avant cela, Ariana Grande aurait versé une somme colossale de 50 000 $ à un photographe qui a déposé une plainte alléguant l’utilisation non autorisée d’une image.

Dans chacun de ces cas, les photos téléchargées étaient des célébrités elles-mêmes.

Au-delà des exigences du calendrier habituel, Kim a étudié le droit, dans le but de devenir éventuellement avocat et de travailler sur la réforme de la justice pénale. De plus, son quatrième enfant et celui de Kanye, Psalm, est né en mai 2019.

Le dernier album de West, Jesus is Born, sorti le jour de Noël 2019 et a été crédité au Sunday Service Choir, un groupe de gospel de huit pièces dirigé par Kanye. Avant cela, en octobre, West a testé les eaux de l’Évangile avec Jesus is King, qui a atterri au sommet des cartes.

West travaille actuellement sur Jesus is King Part II, avec le Dr Dre en tant que producteur. L’une des chansons de l’album, «Up from the Ashes», a été divulguée le 16 janvier.