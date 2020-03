King Crimson annonce une tournée nord-américaine de juin / juillet 2020 avec le Zappa Band

KING CRIMSON jouera une tournée cette année aux États-Unis et au Canada en juin et juillet 2020. À l’exception de spectacles comme le Festival de blues d’Ottawa, toutes les dates seront des doubles factures avec LA ZAPPA BAND.

«La tournée estivale sera pour nous un retour en arrière de plusieurs façons; formidable de retourner dans des lieux extérieurs, certains d’entre eux les« hangars »que nous avons joués dans les années 80», explique KING CRIMSONc’est Tony Levin. “Et nous voyagerons en bus touristique, vieille école! Quant aux morceaux que nous jouerons, cela n’a pas encore été décidé, mais ce sera probablement un large choix parmi les 50 ans de CRAMOISI répertoire. Avec sept joueurs sur scène, nous pouvons tout couvrir. “

Puisque KING CRIMSONLe retour de la performance live en 2014, avec des concerts à guichets fermés acclamés par la critique partout dans le monde, leurs spectacles de trois heures incluent régulièrement du matériel de douze de leurs treize albums studio, y compris de nombreuses chansons de leur album de 1969 “Dans la cour du roi cramoisi”, décrit par Pete Townshend comme un “chef-d’œuvre étrange”. La nouvelle gamme de sept pièces joue de nombreuses pièces historiques qui CRAMOISI n’ont jamais joué en direct, ainsi que de nouveaux arrangements de CRAMOISI classiques. Il y a aussi de nouveaux instrumentaux et chansons, ainsi que les compositions des trois batteurs, Pat Mastelotto, Gavin Harrison et Jeremy Stacey, qui sont un point fort régulier. Un spectacle unique, où sept des meilleurs musiciens du monde jouent de la musique sans distraction ni parure.

KING CRIMSON est:

Robert Fripp



Tony Levin



Jakko Jakszyk



Mel Collins



Gavin Harrison



Pat Mastelotto



Jeremy Stacey

Des dates de tournée:

04 juin – Clearwater, Floride – Ruth Eckerd Hall



05 juin – St. Augustine, FL – St Augustine Amphitheatre



06 juin – Miami, FL – Amphithéâtre Mizner Park



08 juin – Orlando, FL – Dr Phillips Walt Disney



09 juin – La Nouvelle-Orléans, LA – Saenger Theatre



10 juin – Memphis, TN – Graceland Soundstage



12 juin – Cary, NC – Amphithéâtre de Koka Booth



13 juin – Portsmouth, VA – Union Bank Pavilion



14 juin – Philadelphie, PA – The Mann Center



16 juin – Glens Falls, NY – Cool Insuring Arena



18 juin – Boston, MA – Rockland Trust Pavilion



19 juin – New York, NY – Forest Hills Stadium



20 juin – New Haven, CT – Westville Music Bowl



22 juin – Nouveau-Brunswick, NJ – State Theatre



24 juin – Huber Heights, OH – Rose Music Center @ The Heights



25 juin – Louisville, KY – Palace Theatre



26 juin – Detroit, MI – Meadowbrook Amp



28 juin – Baltimore, MD – Pavillon MECU



30 juin – Vienna, VA – Wolf Trap



01 juillet – Buffalo, NY – Artpark



05 juillet – Chicago, IL – Ravinia



07 juillet – Montréal, QC – Salle Wilfrid-Pelletier – Palais des Arts



09 juillet – Québec, QC – Festival d’été



11 juillet – Ottawa, ON – Bluesfest



12 juillet – Rama, ON – Casino Rama

Peinture par Francesca Sundsten

