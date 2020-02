King Diamond pleure la perte d’un fan de 4 ans

King Diamond pleure la perte d’un de ses plus jeunes fans.

Le chanteur danois de heavy metal a pris son Facebook vendredi 21 février pour poster une photo de lui posant dans les coulisses avec plusieurs de ses passionnés de sport King Diamond-maquillage de style, y compris quatre ans Larissa et ses parents Jeanne et Pierre.

Il a écrit dans un message d’accompagnement: “Cette belle jeune King Diamond fan nous a quittés de façon inattendue, à l’âge de quatre ans.

“Elle était aussi fidèle que vous ne l’auriez jamais pu. Je l’ai vue pour la première fois à notre spectacle d’Anaheim en décembre dernier, assise sur les épaules de son père, quatre rangées dans le public, chantant avec chaque mot, tout à travers le spectacle.

“Donnant des klaxons et agitant, elle m’a en fait époustouflé et dès que nous sommes descendus de la scène, j’ai demandé à un de nos gens d’essayer de la joindre ainsi que ses parents afin que nous puissions les rencontrer dans les coulisses.

“Nous avons eu une longue conversation agréable, c’étaient des gens incroyables, et nous avons pris des photos et traîné pendant un certain temps, et peu Larissa brillait comme un bijou.

“Malheureusement, c’était la seule fois où j’ai pu la rencontrer face à face, mais j’ai hâte d’en savoir plus sur elle à l’avenir, de la part de ses parents.

“Larissa, Je vous souhaite un bon voyage où que vous alliez et j’espère vous revoir un jour. Vous étiez si spécial et vous êtes parti trop tôt.

“Reste lourd, petit, tu es très très aimé.”

Roila femme de Livia Zita-Bendix a partagé son message et ajouté: “Nous avons reçu l’e-mail à son sujet il y a quelques jours. Cela m’a brisé le cœur.

“Repose en paix, petite fille incroyable. Que ton étoile brille pour toujours.”

Une collecte de fonds GoFundMe a été lancée pour “aider à alléger, même le moins du monde, le fardeau le plus lourd” Jeanne et Pierre “supportera jamais.”



