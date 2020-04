King Diamond sur les rééditions à venir: «Nous essayons de revenir à la substance originale absolue»

Le 24 avril, KING DIAMOND publiera des versions CD et LP des albums classiques “Abigail” et “Portrait fatal” via Disques Metal Blade. Ils seront suivis des versions CD et LP de “Conspiration” (1er mai), “Leur” (1er mai), “L’oeil” (15 mai), et “En concert 1987” (15 mai), également via Lame en métal. Les éditions en vinyle sont dotées de pochettes à épines avec insert et carte de téléchargement; les CD contiennent un mini-CD-insert CD avec une petite affiche dépliante.

Dans un message vidéo annonçant les rééditions, KING DIAMONDLe leader du même nom a déclaré (voir ci-dessous): “Lame en métal a acquis de Warner tous les anciens catalogues des deux KING DIAMOND et MERCYFUL FATE. Tous ces anciens albums seront réédités, mais pas comme vous le pensez. Parce que nous essayons de revenir à la substance originale absolue quand il est sorti la première fois. Personnellement, je pense que cela sonne beaucoup, beaucoup mieux que les remasters d’or qui étaient remplis de compression et de limiteurs. Mais les originaux sonnent vraiment bien encore aujourd’hui. Ils vont conserver la dynamique d’origine, la clarté et tout ce genre de choses, qui sont sortis la première fois qu’ils ont été libérés. Je le poussais à sortir avec ce vieux son. Je veux que ce soit eux, si tu veux acheter vieux MERCYFUL FATE et vieux KING DIAMOND, Je veux que vous obteniez le meilleur que vous puissiez obtenir – pour moi aussi. Je veux être fier de ce que nous avons fait. Alors faites attention à tout ça. Il y a des pierres précieuses à venir. “

Novembre dernier, KING DIAMOND a publié une toute nouvelle chanson intitulée “Masquerade Of Madness”. Mixé par le guitariste Andy La Rocque et King Diamond à Sonic Train Studios, la piste apparaîtra sur KING DIAMONDpremier album studio en 12 ans, “L’Institut”, qui sera provisoirement publié avant la fin de l’année via Disques Metal Blade.

De retour en mars 2019, Roi Raconté Full Metal JackieL’émission de radio diffusée au niveau national que le prochain album de son groupe homonyme sera “absolument horrible” avec une histoire se déroulant dans une institution psychiatrique des années 1920. “J’ai choisi cela parce que je pense que c’est un scénario très effrayant”, a-t-il expliqué. “Et certaines des choses qui se passent que nous allons montrer sur scène sont aussi des choses qui se passaient certainement à l’époque, lorsque la médecine commençait à prendre une tournure bénéfique dans l’histoire et pouvait réellement aider les êtres humains à vivre plus longtemps. Mais il y avait aussi une expérimentation en cours, qui était absolument horrible. Une partie de cela est impliqué dans l’histoire, mais c’est quelque chose de totalement différent. Une fois que vous arriverez à la deuxième partie de l’histoire, vous commencerez soudain à comprendre que, l’enfer se passe ici? De quoi s’agit-il vraiment? Parce qu’il y a une histoire complètement différente qui ne vous viendra pas avant la deuxième partie. Mais dans la première partie, vous allez faire la connaissance de beaucoup de gens à un certain endroit… Certaines se déroulent ici, ce monde, et d’autres ça se passe dans un monde parallèle. Et il y a une corrélation entre ce qui m’est arrivé et ce qui arrive à certaines personnes dans cet endroit et où elles apparaissent soudainement. Et vous découvrirez pourquoi elles sont là, comment elles y apparaissent et les endroits sur la route. Je ne vais pas en dire trop pour le moment, mais ça va être très effrayant. “

KING DIAMOND reçu un Grammy nomination dans la catégorie “Best Metal Performance” pour la piste “Never Ending Hill” du dernier album du groupe, 2007 “Donnez-moi votre âme … s’il vous plaît”.

“Donnez-moi votre âme … s’il vous plaît” vendu à 4500 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour débuter à la position n ° 174 sur le palmarès The Billboard 200.

KING DIAMOND a sorti un DVD / Blu-ray, “Chansons pour les morts en direct”, en janvier 2019 via Disques Metal Blade. L’ensemble capture le séminal de 1987 “Abigail” album dans son intégralité, deux fois, et dans des lieux très différents: Belgique Graspop Metal Meeting en juin 2016 et Fillmore de Philadelphie en novembre 2015. Les performances présentent KING DIAMONDgroupe actuel de, comprenant des guitaristes La Rocque et Mike Wead, bassiste Pontus Egberg et batteur Matt Thompson.



