King Gizzard & The Lizard Wizard annonce le film et l’album de concerts ‘Chunky Shrapnel’

King Gizzard & The Lizard Wizard, le groupe de rock psychédélique australien formé à Melbourne, est déterminé à améliorer le mois d’avril pour tous ses fans. Dans une nouvelle annonce, ils viennent de partager la nouvelle de la sortie d’un nouveau film de concert intitulé Gros éclats d’obus. Pour ne pas y rester, il s’accompagne également d’une double sortie LP de l’album live.

Le titre du documentaire fait référence à une phrase de “Murder To The Universe” de 2017. Il avait été initialement prévu pour une sortie de film, mais les restrictions en réponse à l’épidémie de coronavirus signifiaient que ce n’était plus une option. Il sera désormais lancé numériquement le 17 avril via la plateforme Vimeo. Quant au double album qui sortira conjointement avec Chunky Shrapnel, les précommandes physiques ouvriront le vendredi 10 avril prochain, et l’album sera disponible pour diffusion le 24 avril.

“Chunky Shrapnel a été conçu pour les films, mais étant donné que les concerts et les films sont actuellement interdits, il est poétique de sortir un film de concert numériquement en ce moment”, a déclaré le leader Stu Mackenzie dans un communiqué. “Obtenez les haut-parleurs les plus puissants dont vous disposez, allumez-les et regardez Chunky sur la plus grande télévision que vous puissiez trouver”, a poursuivi Mackenzie. “Obtenez beaucoup de collations et transformez votre chambre en cinéma”.

Plus tôt cette année, King Gizzard & The Lizard Wizard a sorti une autre paire d’albums live pour bénéficier d’un secours contre les incendies de forêt dans leur pays d’origine, l’Australie. Le groupe a dû retarder sa tournée 2020 en Amérique du Nord en raison de la pandémie de COVID-19, y compris sa présentation à Coachella. Découvrez la bande-annonce de leur nouveau concert ici: