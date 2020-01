King Krule annonce le nouvel album ‘Man Alive!’ et lancer la vidéo

Ce début d’année écrase délicieusement plusieurs sorties de disques que nous attendons depuis des années. Dans un petit nombre, nous avons The Slow Rush de Tame Impala, Ordinary Man d’Ozzy Osbourne et Gigaton de Pearl Jam, entre autres. Afin de ne pas rester en dehors de la fête, un musicien très apprécié du sud de Londres vient de rejoindre. King Krule vient d’annoncer la sortie de Man Alive!.

Archy Marshall, le vrai nom du roi Krule, lancera Man Alive! 21 février. Cet album vient après The Ooz de 2017 et la vidéo ‘Hey World!’, Dans laquelle Marshall a fait des versions acoustiques de quatre nouvelles chansons. Cette excellente nouvelle était accompagnée de «(Don’t Let The Dragon) Draag On», une nouvelle chanson avec tout et sa vidéo. Un film assez spécial car il voit Marshall derrière la caméra pour la première fois …

Quant à la sortie de son nouvel album, Krule a déclaré qu’il avait été un peu retardé en raison de l’arrivée de sa fille dans ce monde: “Cela aurait dû être terminé avant la naissance de ma fille”, a déclaré Marshall. «C’était simplement la facilité de le faire. Il n’y a vraiment rien à faire ici, surtout en hiver. Toutes les personnes que je connais ont un emploi, alors que parfois je m’asseyais sur le dos toute la journée sans rien faire, alors je suis allé au bar avec eux quand ils ont fini de travailler. C’est devenu un peu habituel ».

«Puis, en plein milieu de cet album, ce grand changement est venu dans ma vie, que je ne comprenais pas vraiment au début. C’était comme: «Oh, je ferais mieux de résoudre mes problèmes! Pour être honnête, j’étais très heureux de m’éloigner de tout pour pouvoir me concentrer sur des questions plus importantes., comment garder un enfant en vie et tout ça. “

Tracklist de Man Alive!:

1. Cellulaire

2. Supermarche

3. Lapidé à nouveau

4. Visage de comète

5. Le rêve

6. Misérable parfait

7. Seul, présage 3

8. Slinky

9. Avion prénatal d’aéroport

10. (Ne laissez pas le dragon)

11. Thème pour la croix

12. Sous-classe

13. Flottes d’énergie

14. Veuillez vous compléter